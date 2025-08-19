https://1prime.ru/20250819/med-860899907.html
Медь слабо дорожает перед публикацией статистики по экономике США
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром слабо растет перед публикацией статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.46 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex растет в цене на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,41% - до 9 733 долларов, алюминия - на 0,71%, до 2 588,5 доллара, цинка - на 0,64%, до 2 777 долларов. Позднее во вторник министерство торговли США опубликует данные по экономике страны. Ожидается, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона. Данные по экономике США могут отразиться на курсе доллара. который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.
