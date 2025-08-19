https://1prime.ru/20250819/med-860899907.html

Медь слабо дорожает перед публикацией статистики по экономике США

Медь слабо дорожает перед публикацией статистики по экономике США - 19.08.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дорожает перед публикацией статистики по экономике США

Стоимость меди во вторник утром слабо растет перед публикацией статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T09:56+0300

2025-08-19T09:56+0300

2025-08-19T09:56+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром слабо растет перед публикацией статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.46 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex растет в цене на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 4,473 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,41% - до 9 733 долларов, алюминия - на 0,71%, до 2 588,5 доллара, цинка - на 0,64%, до 2 777 долларов. Позднее во вторник министерство торговли США опубликует данные по экономике страны. Ожидается, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 1,6% по сравнению с показателем июня и составило 1,3 миллиона. Данные по экономике США могут отразиться на курсе доллара. который регулирует спрос на медь со стороны держателей других валют.

https://1prime.ru/20250818/med-860839747.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex