Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия передала Украине 1000 тел и получила 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - написал он в Telegram-канале.

