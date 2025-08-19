Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных - 19.08.2025
Политика
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине 1000 тел и получила 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской... | 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия передала Украине 1000 тел и получила 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - написал он в Telegram-канале.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия передала Украине 1000 тел и получила 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - написал он в Telegram-канале.
