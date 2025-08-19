https://1prime.ru/20250819/medinskiy-860920246.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
2025-08-19T15:23+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия передала Украине 1000 тел и получила 19 тел погибших бойцов, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - написал он в Telegram-канале.
