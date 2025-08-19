https://1prime.ru/20250819/medpomosch-860919760.html

Правительство направит средства на оказание высокотехнологичной медпомощи

Правительство направит средства на оказание высокотехнологичной медпомощи - 19.08.2025

Правительство направит средства на оказание высокотехнологичной медпомощи

19.08.2025

2025-08-19T15:15+0300

2025-08-19T15:15+0300

2025-08-19T15:15+0300

экономика

финансы

бизнес

михаил мишустин

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин на заседании правительства. Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей. "Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.

