Правительство направит средства на оказание высокотехнологичной медпомощи

2025-08-19T15:15+0300
2025-08-19T15:15+0300
2025-08-19T15:15+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит свыше 60 миллиардов рублей на оказание в клиниках специализированной и высокотехнологичной медпомощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одной из национальных целей развития России, поставленной перед нами главой государства, является сохранение населения и укрепление здоровья людей. Для ее достижения правительство продолжает работу по повышению доступности медицинской помощи для граждан, в том числе, конечно, специализированной и высокотехнологичной. Дополнительно направим свыше 60 миллиардов рублей на ее оказание в федеральных клиниках", - сказал Мишустин на заседании правительства. Таким образом, как отметил глава кабмина, общий объем финансирования в текущем году уже превысит 310 миллиардов рублей. "Еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Речь, причем, зачастую идет об операциях с применением уникальных методов передовых подходов в сердечно-сосудистой нейрохирургии, в травматологии, в ортопедии, в офтальмологии, в онкологии", - подчеркнул Мишустин и добавил, что правительство продолжит и дальше расширять для граждан возможность получения своевременной медпомощи по всей стране.
