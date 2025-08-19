Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/medvedev-860899742.html
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев - 19.08.2025, ПРАЙМ
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев
Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:49+0300
2025-08-19T09:49+0300
политика
россия
общество
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/51/762885103_0:62:2720:1592_1920x0_80_0_0_a6f1cd31f0266b02df049dba7e6e0f5e.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа - ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X. Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, она все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860899231.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/51/762885103_53:0:2720:2000_1920x0_80_0_0_fb060a8d333483b406e5d7758037febc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
09:49 19.08.2025
 
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев

Медведев: коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть Трампа

© РИА Новости . Яна Лапикова | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Яна Лапикова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа - ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, она все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
FT заметила необычную деталь в поведении лидеров ЕС на встрече с Трампом
09:38
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала