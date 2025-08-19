https://1prime.ru/20250819/medvedev-860899742.html
Коалиция желающих войны с Россией не переиграла Трампа, заявил Медведев
политика
россия
общество
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Вашингтоне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть POTUS (Трампа - ред.) на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоет дома о гарантиях и территориях киевский шут, снова нацепив зеленую военную форму", - написал Медведев в соцсети X. Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что тезисы, озвученные президентом США Дональдом Трампом на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, стали для последних тяжелым ударом, она все еще тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить.
