Мерц анонсировал встречу с Трампом
Мерц анонсировал встречу с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ
Мерц анонсировал встречу с Трампом
После беседы с президентом США Дональдом Трампом состоится состоится видеоконференция так называемой коалиции желающих по поддержке Украины, затем пройдёт... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T02:46+0300
2025-08-19T02:46+0300
2025-08-19T02:46+0300
БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. После беседы с президентом США Дональдом Трампом состоится состоится видеоконференция так называемой коалиции желающих по поддержке Украины, затем пройдёт внеочередное заседание Европейского совета, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Завтра сначала состоится видеоконференция коалиции желающих. В неё входят в общей сложности 30 государств мира, которые готовы и дальше помогать Украине", - сказал он. Пресс-конференция Мерца транслировалась на сайте немецкого издания Welt.
По его словам, после видеоконференции в 13:00 по немецкому времени (14.00 мск) состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором те представители Европы, которые сегодня участвовали во встрече с Трампом, доложат о ходе переговоров, которые велись в Вашингтоне.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
