Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере Max

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере Max - 19.08.2025, ПРАЙМ

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере Max

Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере Max с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T14:18+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в национальном мессенджере Max с момента его запуска, рассказали в пресс-службе мессенджера. "В Мах зарегистрировались 18 миллионов пользователей. Активнее всего регистрируются в Мах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани", - говорится в релизе. Так, большая часть регистраций - 73% - приходится на пользователей с мобильной операционной системой Android. Еще 26% регистраций - на операционную систему iOS, а 1% - на версии для ПК-пользователей. Всего с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 миллионов сообщений и совершили около 30 миллионов звонков. В среднем голосовой вызов продолжался 8 минут, а групповой звонок - почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч, добавили в пресс-службе. Более 300 авторов принимают участие в тестировании каналов - это блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства. Суммарное количество подписчиков составляет более двух миллионов пользователей. "В топе читаемых каналов - Mash, "Соловьев", "Артемий Лебедев", "РИА Новости", РБК, "RT на русском", 360.ru, "Мир сегодня с Юрием Подолякой". В числе новых авторов - Александр Цыпкин, Валя Карнавал, Влад Бумага, Юлия Меньшова и Ирина Хакамада. Среди компаний каналы завели: Сбер, "Авиасейлс", Газпромбанк, Ozon, "Золотое Яблоко" и Т-Инвестиции", - отметили в пресс-службе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

