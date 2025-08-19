Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.08.2025
Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем
Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем - 19.08.2025, ПРАЙМ
Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России. В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​
11:29 19.08.2025
 
Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем

Минобороны: Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет над Японским морем

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​
