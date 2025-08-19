https://1prime.ru/20250819/minoborony-860904768.html

Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем

Российские ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над Японским морем

2025-08-19T11:29+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России. В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​

2025

