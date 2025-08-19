Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча золота в Амурской области выросла за семь месяцев - 19.08.2025
Добыча золота в Амурской области выросла за семь месяцев
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Добыча золота в Амурской области выросла за январь-июль на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а угля - на почти 6%, сообщает министерство природных ресурсов региона. "Общий объем извлеченного золота достиг отметки в 9808 килограммов. Это более чем на 811,8 килограммов, или на 9%, превосходит результаты, зафиксированные за аналогичный период предшествующего, 2024 года", - говорится в сообщении. При этом июль показал значительный прирост: добыто 2236,4 килограмм драгоценного металла, что на 635,3 килограмма больше, чем в июле прошлого года. Лидеры золотодобычи - "Покровский" и "Маломырский" рудники, а также компании "ТЭМИ" и "Прииск Дамбуки". "Не менее значимы и успехи в угольной промышленности. К 1 августа 2025 года в Амурской области добыто 2769,4 тысячи тонн угля. Этот результат на 153,6 тысячи тонн (или 5,8%) выше показателей прошлого года, что подчеркивает стабильный рост и развитие этого стратегически важного сектора", - добавили в минприроды. Лидерами добычи АО "Амурский уголь" (Ерковецкий разрез) и "Огоджинская угольная компания".
08:49 19.08.2025
 
Добыча золота в Амурской области выросла за семь месяцев

Минприроды: добыча золота в Амурской области выросла за январь-июль на 9%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Добыча золота в Амурской области выросла за январь-июль на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а угля - на почти 6%, сообщает министерство природных ресурсов региона.
"Общий объем извлеченного золота достиг отметки в 9808 килограммов. Это более чем на 811,8 килограммов, или на 9%, превосходит результаты, зафиксированные за аналогичный период предшествующего, 2024 года", - говорится в сообщении.
При этом июль показал значительный прирост: добыто 2236,4 килограмм драгоценного металла, что на 635,3 килограмма больше, чем в июле прошлого года. Лидеры золотодобычи - "Покровский" и "Маломырский" рудники, а также компании "ТЭМИ" и "Прииск Дамбуки".
"Не менее значимы и успехи в угольной промышленности. К 1 августа 2025 года в Амурской области добыто 2769,4 тысячи тонн угля. Этот результат на 153,6 тысячи тонн (или 5,8%) выше показателей прошлого года, что подчеркивает стабильный рост и развитие этого стратегически важного сектора", - добавили в минприроды.
Лидерами добычи АО "Амурский уголь" (Ерковецкий разрез) и "Огоджинская угольная компания".
