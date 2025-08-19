Молдавия лишилась шансов на экономическое развитие, заявил экс-премьер

https://1prime.ru/20250819/moldaviya-860901689.html

КИШИНЕВ, 19 авг - ПРАЙМ. За последние годы под руководством партии "Действие и солидарность" совокупный рост ВВП Молдавии сократился в 75 раз, страна лишилась шансов на экономическое развитие, получив взамен стагнацию, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) является самым надежным индикатором экономической политики правительства. Если в период 2010–2014 годов Республика Молдова зафиксировала совокупный рост ВВП на 30,2%, то за последние пять лет (2020–2024) этот рост составил лишь 0,4% — в 75 раз меньше. Правление ПДС войдет в историю как период пяти потерянных лет — этап, когда Республика Молдова обладала всеми возможностями для развития, но превратила их в упущенные шансы, стагнацию и разрушение экономического потенциала", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, резкое сокращение совокупного роста ВВП скрывает за собой системные потери в разных областях. Только за последние полгода Молдавия сократила 54 тысяч рабочих мест. В стране сократилось производство молочной продукции, подсолнечное масло полностью исчезло из торгового баланса, Молдавия стала чистым его импортером, сахар превратился в импортный товар, перерабатывающая промышленность потеряла свыше 20% мощностей, сельское хозяйство понесло последовательные убытки из-за отсутствия политики поддержки и инвестиций в ирригацию. Филат отметил, что и миграция достигла рекордного уровня в истории, особенно среди молодежи, вызвав тревожный демографический спад. "ВВП — это "рентгеновский снимок" государственного управления. Если в 2010–2014 годах цифры отражали Молдову, которая растет, создает и экспортирует, то в 2020–2024 они показывают страну, которая импортирует молоко, сахар и масло, а экспортирует людей", - подытожил экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

