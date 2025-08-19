https://1prime.ru/20250819/moskva-860925587.html
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч фруктов раздадут москвичам во вторник на станциях метро в честь Яблочного Спаса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю отмечается во вторник. "С Яблочным Спасом. Третий год подряд дарим вам фрукты на стойках "Живое общение"… В честь праздника для пассажиров подготовили 10 тысяч фруктов. Сегодня (во вторник - ред.) до 20.00 можно бесплатно получить свежие яблоки в индивидуальных упаковках", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что яблоки можно получить на станциях "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры", "Китай-город" и "Чкаловская".
