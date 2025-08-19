Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро - 19.08.2025
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро - 19.08.2025, ПРАЙМ
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро
Более 10 тысяч фруктов раздадут москвичам во вторник на станциях метро в честь Яблочного Спаса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:17+0300
2025-08-19T16:17+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_73b54aba118d75fe432e1bd26ca97aea.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч фруктов раздадут москвичам во вторник на станциях метро в честь Яблочного Спаса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю отмечается во вторник. "С Яблочным Спасом. Третий год подряд дарим вам фрукты на стойках "Живое общение"… В честь праздника для пассажиров подготовили 10 тысяч фруктов. Сегодня (во вторник - ред.) до 20.00 можно бесплатно получить свежие яблоки в индивидуальных упаковках", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что яблоки можно получить на станциях "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры", "Китай-город" и "Чкаловская".
https://1prime.ru/20250611/rossija-858389336.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d674874b169997ef3a096eec5e8a8ef5.jpg
1920
1920
true
бизнес, общество
Бизнес, Общество
16:17 19.08.2025
 
Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро

Более десяти тысяч фруктов раздадут москвичам на станциях метро в честь Яблочного Спаса

Яблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Яблоки. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 10 тысяч фруктов раздадут москвичам во вторник на станциях метро в честь Яблочного Спаса, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю отмечается во вторник.
"С Яблочным Спасом. Третий год подряд дарим вам фрукты на стойках "Живое общение"… В честь праздника для пассажиров подготовили 10 тысяч фруктов. Сегодня (во вторник - ред.) до 20.00 можно бесплатно получить свежие яблоки в индивидуальных упаковках", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что яблоки можно получить на станциях "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры", "Китай-город" и "Чкаловская".
