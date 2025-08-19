https://1prime.ru/20250819/mvd-860895111.html

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "заменой ТВ" - 19.08.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "заменой ТВ"

Мошенники начали под предлогом замены цифрового телевидения обзванивать пенсионеров, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали под предлогом замены цифрового телевидения обзванивать пенсионеров, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "На телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что в ее доме проводится замена цифрового телевидения и для обновления телевизионной сетки необходимо назвать код из смс", - говорится в материалах. Отмечается, что, если жертва выполняет просьбу мошенников, то спустя некоторое время с ней свяжутся якобы специалисты "Роскомнадзора" и будут уверять, что аккаунт "Госуслуг" взломали и оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. "Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему какие суммы и в каких банках у него находятся", - предупреждают полицейские. После этого аферисты убеждают, что для "сохранения средств" все деньги нужно перевести на "новые" выпущенные карты, которые на самом деле являются сторонними счетами аферистов. По такой схеме уже пострадала 73-летняя пенсионерка Иркутской области: она перевела мошенникам свыше 1,1 миллиона рублей, заключается в материалах.

