МВД предупредило о "срочном сообщении" мошенников

МВД предупредило о "срочном сообщении" мошенников

2025-08-19T15:58+0300

2025-08-19T15:58+0300

2025-08-19T15:58+0300

мошенничество

технологии

общество

мвд

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мошенники отправляют в мессенджер или почту "срочное сообщение" о взломе "Госуслуг", штрафах, необходимости переоформить карту и оставляют номер "специалиста", чтобы потенциальная жертва первая с ними связалась, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские пояснили, что мошенники заставляют россиян самим набрать номер мошенников, чтобы обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков. Для этого аферисты создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы или сообщения, и оставляют контактный номер. "В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту или связаться со "специалистом"... по указанному номеру телефона", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что подобная схема опасна не только обходом антифрод-систем, которые не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать, но и тем, что человек, сам набравший номер, изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.

