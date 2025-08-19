Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мошенники отправляют в мессенджер или почту "срочное сообщение" о взломе "Госуслуг", штрафах, необходимости переоформить карту и оставляют номер "специалиста", чтобы потенциальная жертва первая с ними связалась, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские пояснили, что мошенники заставляют россиян самим набрать номер мошенников, чтобы обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков. Для этого аферисты создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы или сообщения, и оставляют контактный номер. "В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту или связаться со "специалистом"... по указанному номеру телефона", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что подобная схема опасна не только обходом антифрод-систем, которые не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать, но и тем, что человек, сам набравший номер, изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.
15:58 19.08.2025
 
МВД предупредило о "срочном сообщении" мошенников

МВД: мошенники отправляют "срочное сообщение" о взломе "Госуслуг" и штрафах

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мошенники отправляют в мессенджер или почту "срочное сообщение" о взломе "Госуслуг", штрафах, необходимости переоформить карту и оставляют номер "специалиста", чтобы потенциальная жертва первая с ними связалась, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Полицейские пояснили, что мошенники заставляют россиян самим набрать номер мошенников, чтобы обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков. Для этого аферисты создают искусственную ситуацию тревоги или срочности, используя поддельные документы или сообщения, и оставляют контактный номер.
"В мессенджер, на электронную почту или в почтовый ящик поступает "срочное и важное" сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на "Госуслугах", проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов, необходимости срочно переоформить банковские документы или карту или связаться со "специалистом"... по указанному номеру телефона", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что подобная схема опасна не только обходом антифрод-систем, которые не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать, но и тем, что человек, сам набравший номер, изначально больше доверяет тому, кто занимается его проблемой.
МВД рассказало, как мошенники подменяют контакты в телефонах россиян
16 августа, 11:32
 
