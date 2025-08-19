Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/nalichnye-860906157.html
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки - 19.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки
Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:51+0300
2025-08-19T12:03+0300
экономика
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных ЦБ. Согласно документу, в банки и подразделения ЦБ за квартал поступило 15,1 триллиона рублей, за аналогичный период прошлого года поступления составили 16,3 триллиона. Также по итогам квартала было выдано 15,8 триллиона рублей наличных, а во втором квартале прошлого года выдачи составили 17,1 триллиона, сообщает ЦБ. Сумма наличных денег в обращении на 1 июля составила 17,9 триллиона рублей. Также по итогам прошлого квартала было выявлено 2 081 банкнот и 39 монет Банка России, имеющих признаки подделки.
https://1prime.ru/20250813/kredit-860665830.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
11:51 19.08.2025 (обновлено: 12:03 19.08.2025)
 
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки

ЦБ: наличный денежный оборот в России сократился на 7,5 процента

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных ЦБ.
Согласно документу, в банки и подразделения ЦБ за квартал поступило 15,1 триллиона рублей, за аналогичный период прошлого года поступления составили 16,3 триллиона.
Также по итогам квартала было выдано 15,8 триллиона рублей наличных, а во втором квартале прошлого года выдачи составили 17,1 триллиона, сообщает ЦБ.
Сумма наличных денег в обращении на 1 июля составила 17,9 триллиона рублей.
Также по итогам прошлого квартала было выявлено 2 081 банкнот и 39 монет Банка России, имеющих признаки подделки.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными выросла в июле
13 августа, 11:33
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала