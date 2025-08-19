https://1prime.ru/20250819/nalichnye-860906157.html

ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки

ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки - 19.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки

Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T11:51+0300

2025-08-19T11:51+0300

2025-08-19T12:03+0300

экономика

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных ЦБ. Согласно документу, в банки и подразделения ЦБ за квартал поступило 15,1 триллиона рублей, за аналогичный период прошлого года поступления составили 16,3 триллиона. Также по итогам квартала было выдано 15,8 триллиона рублей наличных, а во втором квартале прошлого года выдачи составили 17,1 триллиона, сообщает ЦБ. Сумма наличных денег в обращении на 1 июля составила 17,9 триллиона рублей. Также по итогам прошлого квартала было выявлено 2 081 банкнот и 39 монет Банка России, имеющих признаки подделки.

https://1prime.ru/20250813/kredit-860665830.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия