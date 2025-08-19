https://1prime.ru/20250819/nalichnye-860906157.html
ЦБ отметил сокращение поступления наличных в банки
2025-08-19T11:51+0300
2025-08-19T11:51+0300
2025-08-19T12:03+0300
экономика
финансы
банки
россия
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поступления наличных денег в кредитные организации и подразделения Банка России по итогам прошлого квартала составили почти 15,1 триллиона рублей, что примерно на 7% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных ЦБ. Согласно документу, в банки и подразделения ЦБ за квартал поступило 15,1 триллиона рублей, за аналогичный период прошлого года поступления составили 16,3 триллиона. Также по итогам квартала было выдано 15,8 триллиона рублей наличных, а во втором квартале прошлого года выдачи составили 17,1 триллиона, сообщает ЦБ. Сумма наличных денег в обращении на 1 июля составила 17,9 триллиона рублей. Также по итогам прошлого квартала было выявлено 2 081 банкнот и 39 монет Банка России, имеющих признаки подделки.
