Юрист раскрыла, что нельзя унаследовать в России - 19.08.2025
Юрист раскрыла, что нельзя унаследовать в России
Юрист раскрыла, что нельзя унаследовать в России - 19.08.2025, ПРАЙМ
Юрист раскрыла, что нельзя унаследовать в России
В наследственном праве есть важное правило: по наследству не переходят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Об этом рассказала... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T03:03+0300
2025-08-19T03:03+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В наследственном праве есть важное правило: по наследству не переходят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Об этом рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.Это значит, что нельзя унаследовать алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного лично вам, неисполненные договорные обязательства, где ключевую роль играла личность умершего — например, если художник не закончил заказанную картину, объясняет эксперт.В России право на компенсацию морального вреда, как правило, не переходит по наследству, если соответствующее решение суда о взыскании не было вынесено при жизни потерпевшего. Однако, если решение о взыскании морального вреда было принято судом до смерти потерпевшего, то право на получение этой суммы переходит к наследникам в составе наследственной массы, в пределах стоимости унаследованного имущества. "Наследники человека, совершившего преступление, но умершего до приговора суда, обязаны выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим. Долгое время правоприменительная практика была неоднозначна по этому вопросу, в но в мае 2025 года КС РФ четко сказал об этом в своем Постановлении", - объяснила юрист.Отдельный сложный вопрос, по словам Лактионовой, — судьба биоматериалов: эмбрионов, яйцеклеток, сперматозоидов. Они не являются наследством, потому что закон не признает их ни вещью, ни субъектом права. Завещать их нельзя, но можно заранее определить их судьбу через договор с клиникой.Таким образом, наследство — это не только квартиры, машины и деньги, но и - некоторые - (Некоторые некорректно, можно заменить на имущественные/денежные) долги. “Однако личные обязательства, государственные выплаты и репродуктивные материалы в эту массу не входят. Чтобы избежать юридических сложностей, важно правильно оформлять документы при жизни — особенно если речь идет о договорах с медицинскими учреждениями или потенциальных судебных исках”, - заключила эксперт.
03:03 19.08.2025
 
Юрист раскрыла, что нельзя унаследовать в России

Юрист Лактионова назвала права и обязанности, которые не передают по наследству

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. В наследственном праве есть важное правило: по наследству не переходят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Об этом рассказала агентству “Прайм” партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Это значит, что нельзя унаследовать алиментные обязательства, право на возмещение вреда, причиненного лично вам, неисполненные договорные обязательства, где ключевую роль играла личность умершего — например, если художник не закончил заказанную картину, объясняет эксперт.
В России право на компенсацию морального вреда, как правило, не переходит по наследству, если соответствующее решение суда о взыскании не было вынесено при жизни потерпевшего. Однако, если решение о взыскании морального вреда было принято судом до смерти потерпевшего, то право на получение этой суммы переходит к наследникам в составе наследственной массы, в пределах стоимости унаследованного имущества.
"Наследники человека, совершившего преступление, но умершего до приговора суда, обязаны выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим. Долгое время правоприменительная практика была неоднозначна по этому вопросу, в но в мае 2025 года КС РФ четко сказал об этом в своем Постановлении", - объяснила юрист.
Отдельный сложный вопрос, по словам Лактионовой, — судьба биоматериалов: эмбрионов, яйцеклеток, сперматозоидов. Они не являются наследством, потому что закон не признает их ни вещью, ни субъектом права. Завещать их нельзя, но можно заранее определить их судьбу через договор с клиникой.
Таким образом, наследство — это не только квартиры, машины и деньги, но и - некоторые - (Некоторые некорректно, можно заменить на имущественные/денежные) долги. “Однако личные обязательства, государственные выплаты и репродуктивные материалы в эту массу не входят. Чтобы избежать юридических сложностей, важно правильно оформлять документы при жизни — особенно если речь идет о договорах с медицинскими учреждениями или потенциальных судебных исках”, - заключила эксперт.

