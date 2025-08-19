Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины - 19.08.2025
НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины
НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины. "В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
мировая экономика, украина, япония, австралия, марк рютте, владимир зеленский, кир стармер, нато, fox news, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер, НАТО, Fox News, ЕС
НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины

Генсек НАТО Рютте: группа из 30 стран разрабатывает гарантии безопасности для Украины

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины.
"В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
