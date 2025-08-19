НАТО разрабатывает гарантии безопасности для Украины

https://1prime.ru/20250819/nato-860891215.html
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, разрабатывает гарантии безопасности для Украины.
"В течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона работает над концепцией гарантий безопасности", - заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
