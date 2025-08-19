Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года

https://1prime.ru/20250819/nato-860938726.html
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - ПРАЙМ. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса. "Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
