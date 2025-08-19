Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/nato-860938726.html
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года
Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:21+0300
2025-08-19T19:21+0300
анкара
нато
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_09d228c78287e4729a65339702bdd238.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - ПРАЙМ. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса. "Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860922108.html
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/14/836951484_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_461fd2ef72908665ee1254c458a0cafb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
анкара, нато, в мире
Анкара, НАТО, В мире
19:21 19.08.2025
 
Очередной саммит НАТО пройдет в Турции 7-8 июля 2026 года

Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 июл - ПРАЙМ. Очередной саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля 2026 года, сообщила пресс-служба альянса.
"Саммит НАТО в 2026 году состоится 7 и 8 июля в президентской резиденции в Анкаре, Турция", - говорится в сообщении.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
15:43
 
АнкараНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала