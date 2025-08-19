Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил проверить цены на топливо в новых регионах - 19.08.2025
Новак поручил проверить цены на топливо в новых регионах
Новак поручил проверить цены на топливо в новых регионах
россия, топливо, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Александр Новак
12:46 19.08.2025 (обновлено: 12:54 19.08.2025)
 
Новак поручил проверить цены на топливо в новых регионах

Новак поручил ФАС и Минэнерго изучить отклонения в ценах на топливо в новых регионах

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: … провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в документе.
Также сообщается, что власти до конца года составят прогноз изменения розничных цен нефтепродуктов, учитывая ожидаемое замедление инфляции.
Кроме того, вице-премьер поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям проанализировать причины снижения спроса на дизельное топливо на внутреннем рынке.
Автозаправочная станция АО Красноярскнефтепродукт - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Минэнерго рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо
13 августа, 19:18
 
ЭнергетикаРОССИЯтопливоАлександр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала