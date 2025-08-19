https://1prime.ru/20250819/oae-860930258.html
В Дубае началась эксплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции
ДУБАЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Эскплуатация первой в ОАЭ и арабских странах Персидского залива гидроэлектростанции в горном регионе Хатта мощностью 250 мегаватт началась в эмирате Дубай, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Правительство Дубая в ноябре 2024 года заявило, что строительство первой в ОАЭ и государствах региона гидроэлектростанции завершено на 94%. "Управляющий директор и генеральный директор управления электроснабжения и водоснабжения Дубая (DEWA) Саид Мохаммед ат-Тайер объявил о начале опытной эксплуатации и экспорта электроэнергии с гидроаккумулирующей электростанции в Хатте в Дубае", - сообщается в пресс-релизе. Согласно пресс-релизу, мощность по хранению электроэнергии у ГЭС составляет 1500 мегаватт-часов. Гидроэлектростанция расположена в относящемся к эмирату Дубай горном регионе Хатта, где имеется ряд водоемов искусственного происхождения. Спускающаяся по подводному туннелю длиной 1,2 километра и проходящая через турбины вода подается обратно с помощью насосов, которые питаются от крупнейшей в Дубае солнечной электростанции. Инвестиции в проект составляют около 390 миллионов долларов.
ДУБАЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Эскплуатация первой в ОАЭ и арабских странах Персидского залива гидроэлектростанции в горном регионе Хатта мощностью 250 мегаватт началась в эмирате Дубай, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Правительство Дубая
в ноябре 2024 года заявило, что строительство первой в ОАЭ
и государствах региона гидроэлектростанции завершено на 94%.
"Управляющий директор и генеральный директор управления электроснабжения и водоснабжения Дубая (DEWA) Саид Мохаммед ат-Тайер объявил о начале опытной эксплуатации и экспорта электроэнергии с гидроаккумулирующей электростанции в Хатте в Дубае", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно пресс-релизу, мощность по хранению электроэнергии у ГЭС составляет 1500 мегаватт-часов.
Гидроэлектростанция расположена в относящемся к эмирату Дубай горном регионе Хатта, где имеется ряд водоемов искусственного происхождения. Спускающаяся по подводному туннелю длиной 1,2 километра и проходящая через турбины вода подается обратно с помощью насосов, которые питаются от крупнейшей в Дубае солнечной электростанции. Инвестиции в проект составляют около 390 миллионов долларов.
