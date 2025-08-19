Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.08.2025
В Дубае началась эксплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции
В Дубае началась эксплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Дубае началась эксплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции
Эскплуатация первой в ОАЭ и арабских странах Персидского залива гидроэлектростанции в горном регионе Хатта мощностью 250 мегаватт началась в эмирате Дубай,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:46+0300
2025-08-19T16:46+0300
ДУБАЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Эскплуатация первой в ОАЭ и арабских странах Персидского залива гидроэлектростанции в горном регионе Хатта мощностью 250 мегаватт началась в эмирате Дубай, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Правительство Дубая в ноябре 2024 года заявило, что строительство первой в ОАЭ и государствах региона гидроэлектростанции завершено на 94%. "Управляющий директор и генеральный директор управления электроснабжения и водоснабжения Дубая (DEWA) Саид Мохаммед ат-Тайер объявил о начале опытной эксплуатации и экспорта электроэнергии с гидроаккумулирующей электростанции в Хатте в Дубае", - сообщается в пресс-релизе. Согласно пресс-релизу, мощность по хранению электроэнергии у ГЭС составляет 1500 мегаватт-часов. Гидроэлектростанция расположена в относящемся к эмирату Дубай горном регионе Хатта, где имеется ряд водоемов искусственного происхождения. Спускающаяся по подводному туннелю длиной 1,2 километра и проходящая через турбины вода подается обратно с помощью насосов, которые питаются от крупнейшей в Дубае солнечной электростанции. Инвестиции в проект составляют около 390 миллионов долларов.
дубай, оаэ, персидский залив, в мире
Дубай, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, В мире
16:46 19.08.2025
 
В Дубае началась эксплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции

Эскплуатация первой в ОАЭ гидроэлектростанции мощностью 250 мегаватт началась в Дубае

© РИА Новости . Александр Вильф | Города мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 19 авг - ПРАЙМ. Эскплуатация первой в ОАЭ и арабских странах Персидского залива гидроэлектростанции в горном регионе Хатта мощностью 250 мегаватт началась в эмирате Дубай, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Правительство Дубая в ноябре 2024 года заявило, что строительство первой в ОАЭ и государствах региона гидроэлектростанции завершено на 94%.
"Управляющий директор и генеральный директор управления электроснабжения и водоснабжения Дубая (DEWA) Саид Мохаммед ат-Тайер объявил о начале опытной эксплуатации и экспорта электроэнергии с гидроаккумулирующей электростанции в Хатте в Дубае", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно пресс-релизу, мощность по хранению электроэнергии у ГЭС составляет 1500 мегаватт-часов.
Гидроэлектростанция расположена в относящемся к эмирату Дубай горном регионе Хатта, где имеется ряд водоемов искусственного происхождения. Спускающаяся по подводному туннелю длиной 1,2 километра и проходящая через турбины вода подается обратно с помощью насосов, которые питаются от крупнейшей в Дубае солнечной электростанции. Инвестиции в проект составляют около 390 миллионов долларов.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
В Дубае установят новую достопримечательность стоимостью $500 млн
4 февраля, 14:07
 
Дубай ОАЭ ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
