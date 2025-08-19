https://1prime.ru/20250819/oborot-860916512.html

Контейнерооборот группы компаний "Дело" в портах России вырос в 2024 году

2025-08-19T14:31+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Контейнерооборот группы компаний "Дело" в морских портах РФ по итогам 2024 года вырос на 17,2% и составил 1,77 миллиона TEU, следует из консолидированного отчета группы об устойчивом развитии. Уточняется, что в 2023 году этот показатель составил 1,51 миллиона TEU, а годом ранее - 1,57 миллиона TEU. По данным компании, объем железнодорожных перевозок контейнеров группы в 2024 году снизился на 5,5% и составил 2,55 миллиона TEU. Объем контейнерных грузов, перевезенных в рамках судоходного направления компании, снизился почти на 16% и составил 76,1 тысячи TEU. Согласно отчету, объем перевалки зерна группы в прошлом году вырос на 25,5%, до 10,32 миллиона тонн. Объем перевалки минеральных удобрений вырос на 68,3% и составил 3,72 миллиона тонн. В то же время объем перевалки угля снизился на 15,5%, до почти 2,4 миллиона тонн. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 9 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящего из 12 судов.

