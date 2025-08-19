https://1prime.ru/20250819/oborot-860916512.html
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в портах России вырос в 2024 году
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в портах России вырос в 2024 году - 19.08.2025, ПРАЙМ
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в портах России вырос в 2024 году
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в морских портах РФ по итогам 2024 года вырос на 17,2% и составил 1,77 миллиона TEU, следует из консолидированного... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:31+0300
2025-08-19T14:31+0300
2025-08-19T14:31+0300
экономика
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b5f353cea2ef3370868e32d8570589e.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Контейнерооборот группы компаний "Дело" в морских портах РФ по итогам 2024 года вырос на 17,2% и составил 1,77 миллиона TEU, следует из консолидированного отчета группы об устойчивом развитии. Уточняется, что в 2023 году этот показатель составил 1,51 миллиона TEU, а годом ранее - 1,57 миллиона TEU. По данным компании, объем железнодорожных перевозок контейнеров группы в 2024 году снизился на 5,5% и составил 2,55 миллиона TEU. Объем контейнерных грузов, перевезенных в рамках судоходного направления компании, снизился почти на 16% и составил 76,1 тысячи TEU. Согласно отчету, объем перевалки зерна группы в прошлом году вырос на 25,5%, до 10,32 миллиона тонн. Объем перевалки минеральных удобрений вырос на 68,3% и составил 3,72 миллиона тонн. В то же время объем перевалки угля снизился на 15,5%, до почти 2,4 миллиона тонн. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 9 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящего из 12 судов.
https://1prime.ru/20250819/perevozki-860904035.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/48/838004820_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c00650626287e0862f3c6017de36a7dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в портах России вырос в 2024 году
Контейнерооборот группы компаний "Дело" в морских портах России вырос на 17,2%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Контейнерооборот группы компаний "Дело" в морских портах РФ по итогам 2024 года вырос на 17,2% и составил 1,77 миллиона TEU, следует из консолидированного отчета группы об устойчивом развитии.
Уточняется, что в 2023 году этот показатель составил 1,51 миллиона TEU, а годом ранее - 1,57 миллиона TEU.
По данным компании, объем железнодорожных перевозок контейнеров группы в 2024 году снизился на 5,5% и составил 2,55 миллиона TEU. Объем контейнерных грузов, перевезенных в рамках судоходного направления компании, снизился почти на 16% и составил 76,1 тысячи TEU.
Согласно отчету, объем перевалки зерна группы в прошлом году вырос на 25,5%, до 10,32 миллиона тонн. Объем перевалки минеральных удобрений вырос на 68,3% и составил 3,72 миллиона тонн. В то же время объем перевалки угля снизился на 15,5%, до почти 2,4 миллиона тонн.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 9 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом, состоящего из 12 судов.
Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках