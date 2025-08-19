Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября - 19.08.2025
Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября
общество
тульская область
россия
мария львова-белова
сергей кравцов
совет федерации
минпросвещения
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. С начала нового учебного года в школах начнут действовать новые изменения, сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Впереди новый учебный год! Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября", — говорится в публикации. Новая оценкаВ некоторых школах в экспериментальном порядке введут оценки за поведение. В июле Минпросвещения объявило, что для эксперимента выбраны 84 школы. Среди них учебные заведения в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Оценки за поведение могут выставлять классные руководители. После этого результаты, включая промежуточные, обсудят с профессиональным сообществом и родителями, чтобы оценить целесообразность расширения проекта на другие регионы. Контрольные работыКонтрольные работы теперь будут занимать не более десяти процентов времени учебного курса по каждому предмету. Согласно новым правилам, такие работы школьники будут выполнять в течение одного или двух уроков (каждый урок длится до 45 минут). Практические работы, которые не используются для контроля, будут длиться один урок. Правила сдачи ЕГЭЛьвова-Белова подчеркнула, что на ЕГЭ теперь смогут присутствовать родители школьников. Они будут контролировать соблюдение комфортных условий и защищать права выпускников. Об этом нововведении впервые сообщил Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора, на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Оказание медпомощиТакже в школах будет внедрен новый порядок оказания медицинской помощи ученикам. Появится новая должность — медицинской сестры-специалиста, а медпункты будут оборудованы по новым стандартам. С введением новой категории медработников улучшится диагностика и лечение, а также возрастет эффективность профилактических мероприятий. Новый предметИз учебной программы 5-7-х классов уберут обществознание, но вместо него введут курс "История нашего края". Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обществознание с 1 сентября 2026 года начнут изучать с 9-го класса.
тульская область
общество, тульская область, россия, мария львова-белова, сергей кравцов, совет федерации, минпросвещения
Общество , Тульская область, РОССИЯ, Мария Львова-Белова, Сергей Кравцов, Совет Федерации, Минпросвещения
Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября

