Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России - 19.08.2025
Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России
2025-08-19T16:59+0300
2025-08-19T16:59+0300
БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России. "Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в социальных сетях.Венгерский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
россия, венгрия, виктор орбан, ес
Политика
16:59 19.08.2025
 
Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России

Орбан: переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России

БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России.
"Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в социальных сетях.
Венгерский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
