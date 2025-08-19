Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России

https://1prime.ru/20250819/orban-860931368.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79597/93/795979342_0:41:2898:1671_1920x0_80_0_0_c717d8ba5829f4d268ce5acc0f9b9d43.jpg
БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России. "Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в социальных сетях.Венгерский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
https://cdnn.1prime.ru/img/79597/93/795979342_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_35d8767700b647d0a1c5b8287f030beb.jpg
