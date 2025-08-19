https://1prime.ru/20250819/orban-860931368.html

Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России

Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России

БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза заявил, что переговоры подтвердили провал стратегии, построенной на изоляции России. "Сегодня состоялось совещание лидеров 27 стран-членов Евросоюза... Подтвердилось, что стратегия, построенная на изоляции (РФ - ред.), провалилась", - написал Орбан в социальных сетях.Венгерский лидер также подчеркнул, что конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

