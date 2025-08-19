https://1prime.ru/20250819/oruzhie-860898579.html

СМИ: Киев пообещал купить американское оружие на 100 миллиардов долларов

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США, пишет издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.Также сообщается, что Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

