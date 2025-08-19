Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи ОСАГО в новых регионах России достигли 1,8 миллиарда рублей - 19.08.2025
Продажи ОСАГО в новых регионах России достигли 1,8 миллиарда рублей
Продажи ОСАГО в новых регионах России достигли 1,8 миллиарда рублей - 19.08.2025, ПРАЙМ
Продажи ОСАГО в новых регионах России достигли 1,8 миллиарда рублей
Объем продаж полисов ОСАГО в новых регионах России за январь-июль 2025 года достиг 1,8 миллиарда рублей, при этом средняя стоимость полисов там осталась ниже... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T13:50+0300
2025-08-19T13:50+0300
экономика
россия
запорожская область
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/img/79611/57/796115726_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_aae9c5a1e2bcdf6a39ebdacfea63ec53.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Объем продаж полисов ОСАГО в новых регионах России за январь-июль 2025 года достиг 1,8 миллиарда рублей, при этом средняя стоимость полисов там осталась ниже среднероссийской и составила за указанный период 5863 рубля, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС). При этом средняя премия по ОСАГО в этих регионах по итогам семи месяцев оказалась ниже, чем была в начале года: в январе-феврале она составляла 6 тысяч рублей. Законодательство РФ об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц заработало на новых территориях с 1 января 2025 года. Это, в частности, законы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), владельцев опасных объектов (ОСГОВОО), а также при перевозках транспортом (ОСГОП). "Продажи полисов ОСАГО на новых территориях за январь-июль 2025 года составили свыше 300 тысяч штук, сборы достигли 1,8 миллиарда рублей. Средняя премия продолжает оставаться ниже общероссийской и составляет 5,863 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Больше всего полисов по автогражданке приобрели жители Луганской республики – они заключили 119,47 тысячи договоров. Общие страховые сборы по региону составили 717,278 миллиона рублей, а средняя премия - 6004 рубля. Жители Донецкой республики заключили за указанный период 110 615 договоров ОСАГО с общей премией 659,579 миллиона рублей. Средняя премия составила 5963 рубля. В Запорожской области за семь месяцев был заключено 47 139 договоров ОСАГО с общей премией 261,916 миллиона рублей. Средняя премия составила 5556 рубля. Жители Херсонской области заключили 27,38 тысячи договоров, заплатив 147,181 миллиона рублей средняя премия - 5375 рубля.
запорожская область
херсонская область
россия, запорожская область, херсонская область
Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, Херсонская область
13:50 19.08.2025
 
Продажи ОСАГО в новых регионах России достигли 1,8 миллиарда рублей

Продажи ОСАГО в новых регионах за семь месяцев достигли 1,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Объем продаж полисов ОСАГО в новых регионах России за январь-июль 2025 года достиг 1,8 миллиарда рублей, при этом средняя стоимость полисов там осталась ниже среднероссийской и составила за указанный период 5863 рубля, сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС).
При этом средняя премия по ОСАГО в этих регионах по итогам семи месяцев оказалась ниже, чем была в начале года: в январе-феврале она составляла 6 тысяч рублей.
Законодательство РФ об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц заработало на новых территориях с 1 января 2025 года. Это, в частности, законы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), владельцев опасных объектов (ОСГОВОО), а также при перевозках транспортом (ОСГОП).
"Продажи полисов ОСАГО на новых территориях за январь-июль 2025 года составили свыше 300 тысяч штук, сборы достигли 1,8 миллиарда рублей. Средняя премия продолжает оставаться ниже общероссийской и составляет 5,863 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Больше всего полисов по автогражданке приобрели жители Луганской республики – они заключили 119,47 тысячи договоров. Общие страховые сборы по региону составили 717,278 миллиона рублей, а средняя премия - 6004 рубля.
Жители Донецкой республики заключили за указанный период 110 615 договоров ОСАГО с общей премией 659,579 миллиона рублей. Средняя премия составила 5963 рубля.
В Запорожской области за семь месяцев был заключено 47 139 договоров ОСАГО с общей премией 261,916 миллиона рублей. Средняя премия составила 5556 рубля.
Жители Херсонской области заключили 27,38 тысячи договоров, заплатив 147,181 миллиона рублей средняя премия - 5375 рубля.
Экономика
 
 
