https://1prime.ru/20250819/pensiya-860894571.html
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
Названа средняя пенсия по инвалидности в России - 19.08.2025, ПРАЙМ
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:23+0300
2025-08-19T08:23+0300
2025-08-19T08:23+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года. Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.
https://1prime.ru/20250818/nilov-860851031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e1d9a8a58cd99df31da95dc158dc3ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила 15,7 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года.
Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.
В Госдуме рассказали, сколько СФР может удержать при выплате пенсии