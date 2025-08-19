Названа средняя пенсия по инвалидности в России

https://1prime.ru/20250819/pensiya-860894571.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по инвалидности в России составила чуть более 15,7 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии по инвалидности составил 15 734 рублей в месяц на 1 июля, что почти на 250 рублей больше, чем было 1 января этого года. Разница в пенсионном обеспечении работающих и неработающих инвалидов в России составляет всего 50 рублей - первые получают 15 701 рублей, а вторые 15 750 рублей.

