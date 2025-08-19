Названа средняя пенсия по старости в России

https://1prime.ru/20250819/pensiya-860908154.html
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,1 тысячи рублей по состоянию на 1 июля этого года, следует из данных системы Социального фонда, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.Согласно данным, средний размер пенсии по старости в России составил 25 098 рублей в месяц на 1 июля.При этом средняя пенсия по старости работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей, в то время как у неработающих — на уровне 25,8 тысячи рублей.
