Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/pensiya-860908417.html
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru". | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:19+0300
2025-08-19T12:19+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru"."Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она.По ее словам, надбавки получат пенсионеры, завершившие работу в августе, инвалиды I группы и те, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.Волкова отметила, что россиянами следует заранее начинать думать об откладывании денег на старость и не рассчитывать полностью на выплаты от государства.В августе депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет 23448 рублей в месяц.
https://1prime.ru/20250817/pensiya-860776441.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
12:19 19.08.2025
 
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям

Волкова: в сентябре некоторые категории пенсионеров ждет прибавка к пенсии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru".
"Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она.
По ее словам, надбавки получат пенсионеры, завершившие работу в августе, инвалиды I группы и те, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.
Волкова отметила, что россиянами следует заранее начинать думать об откладывании денег на старость и не рассчитывать полностью на выплаты от государства.
В августе депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет 23448 рублей в месяц.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Названы пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно
17 августа, 03:03
 
РОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала