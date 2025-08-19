https://1prime.ru/20250819/pensiya-860908417.html
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru". | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:19+0300
2025-08-19T12:19+0300
2025-08-19T12:19+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru"."Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она.По ее словам, надбавки получат пенсионеры, завершившие работу в августе, инвалиды I группы и те, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.Волкова отметила, что россиянами следует заранее начинать думать об откладывании денег на старость и не рассчитывать полностью на выплаты от государства.В августе депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет 23448 рублей в месяц.
https://1prime.ru/20250817/pensiya-860776441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
Волкова: в сентябре некоторые категории пенсионеров ждет прибавка к пенсии