Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В начале сентября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии, заявила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru"."Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она.По ее словам, надбавки получат пенсионеры, завершившие работу в августе, инвалиды I группы и те, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.Волкова отметила, что россиянами следует заранее начинать думать об откладывании денег на старость и не рассчитывать полностью на выплаты от государства.В августе депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет 23448 рублей в месяц.

