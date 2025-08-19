https://1prime.ru/20250819/peregovory-860887528.html

Переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров продолжаются

экономика

общество

мировая экономика

сша

рф

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

ес

МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров продолжаются, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Ранее украинский телеканал со ссылкой на Никифорова сообщил, что переговоры "с участием лидеров" в Овальном кабинете после перерыва возобновились. "Переговоры в Овальном кабинете продолжаются не только между Трампом и Зеленским, но и с участием европейских лидеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украины. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

