Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках
Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках - 19.08.2025, ПРАЙМ
Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках
Партнером номер один для России в сегменте контейнерных перевозок грузов сейчас является Китай, такое мнение выразил вице-президент по линейно-логистическому... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:11+0300
экономика
бизнес
россия
китай
fesco
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Партнером номер один для России в сегменте контейнерных перевозок грузов сейчас является Китай, такое мнение выразил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Несмотря на то, что в 2025 году в целом мы видим снижение объемов контейнерных перевозок в мире, перевозки с Китаем в нашей компании растут… Мы видим огромный потенциал перевозок между двумя нашими странами. Это сейчас, условно, партнер номер один России с точки зрения контейнерных перевозок. Я говорю только за этот сегмент", - сказал Маслов на сессии "Россия-Китай: логистическая связанность как основа устойчивого партнерства". Согласно презентации Маслова, общий объём перевозок группы Fesco между РФ и Китаем за первое полугодие 2025 года вырос на 13% и составил 208 тысяч TEU. Компания за первые шесть месяцев увеличила объём железнодорожных перевозок из Китая через сухопутные погранпереходы на 46%, до 31,3 тысячи TEU относительно аналогичного периода прошлого года. "Это тот сегмент, который сейчас активно расширяется, активно пользуется спросом наших клиентов… Поэтому мы все больше и больше инвестируем в активы на этих направлениях", - отметил Маслов. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
китай
бизнес, россия, китай, fesco
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, FESCO
Fesco: КНР является ключевым партнером России в сегменте контейнерных перевозок
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Партнером номер один для России в сегменте контейнерных перевозок грузов сейчас является Китай, такое мнение выразил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
"Несмотря на то, что в 2025 году в целом мы видим снижение объемов контейнерных перевозок в мире, перевозки с Китаем в нашей компании растут… Мы видим огромный потенциал перевозок между двумя нашими странами. Это сейчас, условно, партнер номер один России с точки зрения контейнерных перевозок. Я говорю только за этот сегмент", - сказал Маслов на сессии "Россия-Китай: логистическая связанность как основа устойчивого партнерства".
Согласно презентации Маслова, общий объём перевозок группы Fesco между РФ и Китаем за первое полугодие 2025 года вырос на 13% и составил 208 тысяч TEU. Компания за первые шесть месяцев увеличила объём железнодорожных перевозок из Китая через сухопутные погранпереходы на 46%, до 31,3 тысячи TEU относительно аналогичного периода прошлого года.
"Это тот сегмент, который сейчас активно расширяется, активно пользуется спросом наших клиентов… Поэтому мы все больше и больше инвестируем в активы на этих направлениях", - отметил Маслов.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
