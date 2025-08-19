https://1prime.ru/20250819/perevozki-860904035.html

Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках

Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках - 19.08.2025, ПРАЙМ

Fesco назвала Китай ключевым партнером России в контейнерных перевозках

Партнером номер один для России в сегменте контейнерных перевозок грузов сейчас является Китай, такое мнение выразил вице-президент по линейно-логистическому... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T11:11+0300

2025-08-19T11:11+0300

2025-08-19T11:11+0300

экономика

бизнес

россия

китай

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/83752/04/837520469_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_00114f245d6a626d0f10efcefcb58d69.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Партнером номер один для России в сегменте контейнерных перевозок грузов сейчас является Китай, такое мнение выразил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Несмотря на то, что в 2025 году в целом мы видим снижение объемов контейнерных перевозок в мире, перевозки с Китаем в нашей компании растут… Мы видим огромный потенциал перевозок между двумя нашими странами. Это сейчас, условно, партнер номер один России с точки зрения контейнерных перевозок. Я говорю только за этот сегмент", - сказал Маслов на сессии "Россия-Китай: логистическая связанность как основа устойчивого партнерства". Согласно презентации Маслова, общий объём перевозок группы Fesco между РФ и Китаем за первое полугодие 2025 года вырос на 13% и составил 208 тысяч TEU. Компания за первые шесть месяцев увеличила объём железнодорожных перевозок из Китая через сухопутные погранпереходы на 46%, до 31,3 тысячи TEU относительно аналогичного периода прошлого года. "Это тот сегмент, который сейчас активно расширяется, активно пользуется спросом наших клиентов… Поэтому мы все больше и больше инвестируем в активы на этих направлениях", - отметил Маслов. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

https://1prime.ru/20250818/fesco-860856511.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, fesco