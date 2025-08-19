Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Перу заявили о провале стратегии изоляции России - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Перу заявили о провале стратегии изоляции России
В Перу заявили о провале стратегии изоляции России - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Перу заявили о провале стратегии изоляции России
Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T04:17+0300
2025-08-19T04:17+0300
МОНТЕВИДЕО, 19 авг - ПРАЙМ. Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать РФ провалилась, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям Коммунистической партии Перу Артуро Аяла. "Во-первых, следует отметить, что стратегия дипломатической и политической изоляции России провалилась. Это было видно на встрече Путина и Трампа на Аляске, а также на этой встрече, на которой были отвергнуты первоначальные требования, касающиеся интересов Украины и Европы. Уже не идет речи о прекращении огня для начала переговоров, напротив, была подтверждена необходимость продолжения переговоров, выходящих за рамки прекращения огня", - отметил эксперт. Аяла подчеркнул, что Россия неуклонно наступает день ото дня, и Украина, несмотря на всю поддержку со стороны Европы и США, не в состоянии с этим справиться. "Поэтому дипломатическое решение должно основываться на реальных и объективных фактах", - отметил он. "Сегодня на этих встречах мы стали свидетелями того, как позиции Украины на переговорах всё больше ослабевают по таким вопросам, как проведение демократических выборов или прекращение боевых действий. Зеленский действительно оказался в крайне невыгодном положении, его политический имидж в глазах общественности и даже Трампа серьёзно подорван", - сказал Аяла.
россия, мировая экономика, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС
04:17 19.08.2025
 
В Перу заявили о провале стратегии изоляции России

Компартия Перу: встречи Трампа и Путина показали, что планы изолировать Россию провалились

МОНТЕВИДЕО, 19 авг - ПРАЙМ. Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать РФ провалилась, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям Коммунистической партии Перу Артуро Аяла.
"Во-первых, следует отметить, что стратегия дипломатической и политической изоляции России провалилась. Это было видно на встрече Путина и Трампа на Аляске, а также на этой встрече, на которой были отвергнуты первоначальные требования, касающиеся интересов Украины и Европы. Уже не идет речи о прекращении огня для начала переговоров, напротив, была подтверждена необходимость продолжения переговоров, выходящих за рамки прекращения огня", - отметил эксперт.
Аяла подчеркнул, что Россия неуклонно наступает день ото дня, и Украина, несмотря на всю поддержку со стороны Европы и США, не в состоянии с этим справиться. "Поэтому дипломатическое решение должно основываться на реальных и объективных фактах", - отметил он.
"Сегодня на этих встречах мы стали свидетелями того, как позиции Украины на переговорах всё больше ослабевают по таким вопросам, как проведение демократических выборов или прекращение боевых действий. Зеленский действительно оказался в крайне невыгодном положении, его политический имидж в глазах общественности и даже Трампа серьёзно подорван", - сказал Аяла.
 
