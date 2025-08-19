Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов - 19.08.2025
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Китай выразил готовность возобновить поставки в Индию удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин, сообщил журналистам источник в правительстве Индии по итогам прошедших в Нью-Дели переговоров глав МИД двух стран. "Министр иностранных дел Китая Ван И заверил министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.., что его страна возобновит столь необходимые поставки удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин по мере того, как две страны продвигаются к нормализации отношений", - сообщил источник. По имеющимся данным, Джайшанкар обсуждал вопрос о поставках мочевины, азота, фосфора и калия, а также диаммонийфосфата, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин в беседе с Ван И во время своего визита в Китай в прошлом месяце. В 2023 году почти половина китайского экспорта удобрений пришлась на Индию, но в прошлом году Китай приостановил продажи во все страны. Пекин смягчил запрет в июне, но до сих пор сохраняет свои ограничения в отношении Индии. В частности, по данным Ассоциации производителей удобрений Индии, импорт карбамида Индией из Китая сократился примерно до 100 тысяч тонн в 2024-2025 финансовом году по сравнению с 1,87 миллионами тонн годом ранее.
09:10 19.08.2025
 
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов

КНР выразила готовность поставлять в Индию удобрения и редкоземельные металлы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Китай выразил готовность возобновить поставки в Индию удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин, сообщил журналистам источник в правительстве Индии по итогам прошедших в Нью-Дели переговоров глав МИД двух стран.
"Министр иностранных дел Китая Ван И заверил министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.., что его страна возобновит столь необходимые поставки удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин по мере того, как две страны продвигаются к нормализации отношений", - сообщил источник.
По имеющимся данным, Джайшанкар обсуждал вопрос о поставках мочевины, азота, фосфора и калия, а также диаммонийфосфата, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин в беседе с Ван И во время своего визита в Китай в прошлом месяце.
В 2023 году почти половина китайского экспорта удобрений пришлась на Индию, но в прошлом году Китай приостановил продажи во все страны. Пекин смягчил запрет в июне, но до сих пор сохраняет свои ограничения в отношении Индии. В частности, по данным Ассоциации производителей удобрений Индии, импорт карбамида Индией из Китая сократился примерно до 100 тысяч тонн в 2024-2025 финансовом году по сравнению с 1,87 миллионами тонн годом ранее.
