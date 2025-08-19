https://1prime.ru/20250819/pravitelstvo-860901233.html
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на поддержку системы ЖКХ в Курской области, говорится в сообщении кабмина. "Правительство выделит более 200 миллионов рублей. Из общей суммы более 60 миллионов рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве РФ. "Курской области выделено 150,5 миллионов рублей. Средства пойдут на поддержку не менее 25 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - добавили в кабмине. Отмечается, что решение о выделении средств Курской области связано с тем, что с августа 2024 года для жителей отдельных территорий Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ. "Средства позволят региональным организациям ЖКХ продолжить предоставление услуг гражданам и предприятиям", - подчеркнули в российском правительстве.
