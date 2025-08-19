Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей - 19.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей - 19.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей
Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:15+0300
2025-08-19T10:15+0300
экономика
россия
общество
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на поддержку системы ЖКХ в Курской области, говорится в сообщении кабмина. "Правительство выделит более 200 миллионов рублей. Из общей суммы более 60 миллионов рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве РФ. "Курской области выделено 150,5 миллионов рублей. Средства пойдут на поддержку не менее 25 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - добавили в кабмине. Отмечается, что решение о выделении средств Курской области связано с тем, что с августа 2024 года для жителей отдельных территорий Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ. "Средства позволят региональным организациям ЖКХ продолжить предоставление услуг гражданам и предприятиям", - подчеркнули в российском правительстве.
https://1prime.ru/20241019/pomosch-852272468.html
белгородская область
россия, общество , белгородская область
Экономика, РОССИЯ, Общество , Белгородская область
10:15 19.08.2025
 
Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей

Кабмин направит более 200 млн руб на поддержку Белгородской и Курской областей

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на поддержку системы ЖКХ в Курской области, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство выделит более 200 миллионов рублей. Из общей суммы более 60 миллионов рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве РФ.
"Курской области выделено 150,5 миллионов рублей. Средства пойдут на поддержку не менее 25 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - добавили в кабмине.
Отмечается, что решение о выделении средств Курской области связано с тем, что с августа 2024 года для жителей отдельных территорий Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ.
"Средства позволят региональным организациям ЖКХ продолжить предоставление услуг гражданам и предприятиям", - подчеркнули в российском правительстве.
Правительство выделило 3,2 миллиарда рублей на помощь пострадавшим курянам
19 октября 2024, 12:09
 
