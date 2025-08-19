https://1prime.ru/20250819/pravitelstvo-860901233.html

Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей

Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей - 19.08.2025, ПРАЙМ

Кабмин направит средства на поддержку Белгородской и Курской областей

Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T10:15+0300

2025-08-19T10:15+0300

2025-08-19T10:15+0300

экономика

россия

общество

белгородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей Белгородской области, которые утратили имущество первой необходимости, а также на поддержку системы ЖКХ в Курской области, говорится в сообщении кабмина. "Правительство выделит более 200 миллионов рублей. Из общей суммы более 60 миллионов рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тысяч рублей на человека", - сообщили в правительстве РФ. "Курской области выделено 150,5 миллионов рублей. Средства пойдут на поддержку не менее 25 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги", - добавили в кабмине. Отмечается, что решение о выделении средств Курской области связано с тем, что с августа 2024 года для жителей отдельных территорий Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ. "Средства позволят региональным организациям ЖКХ продолжить предоставление услуг гражданам и предприятиям", - подчеркнули в российском правительстве.

https://1prime.ru/20241019/pomosch-852272468.html

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , белгородская область