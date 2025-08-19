https://1prime.ru/20250819/pribyl-860913622.html

Производитель Лабубу нарастил прибыль почти в пять раз

экономика

бизнес

китай

гонконг

макао

МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Китайская сеть магазинов игрушек Pop Mart в первом полугодии текущего года нарастила прибыль почти в 5 раз на фоне ажиотажного спроса на брелоки и фигурки Лабубу, следует из отчетности компании. Согласно отчетности, чистая прибыль сети за первые 6 месяцев текущего года составила 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей), что в 4,9 раза больше показателя годом ранее. Выручка компании за указанный период увеличилась в 3 раза, составив 13,9 миллиарда юаней (156,1 миллиарда рублей). Среди продукции треть всех доходов принесла серия монстров Лабубу – 4,8 миллиарда юаней (53,9 миллиарда рублей). Еще годом ранее на эти игрушки приходилось лишь 13,7% выручки. Основную выручку магазин получает от бизнеса в Китае (материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) – там она за 6 месяцев составила 8,3 миллиарда юаней (93,2 миллиарда рублей), увеличившись в 2,4 раза за год. При этом активнее росла выручка у зарубежного бизнеса – сразу в 5 раз, составив 5,6 миллиарда юаней (62,9 миллиарда рублей). Среди зарубежных рынков наиболее сильный рост зафиксировал американский рынок – там выручка выросла в 12,4 раза, в Азиатско-Тихоокеанском регионе она увеличилась в 3,6 раза, а на европейском и других рынках - в 8,3 раза. Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах мира.

