Приложение Rutube вновь доступно для скачивания на Android

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play: осенью прошлого года оно пропало из магазина приложений, сообщил журналистам заместитель гендиректора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен. "Наше мобильное приложение Rutube для владельцев Android-смартфонов снова доступно для скачивания в Google Play, это версия приложения с полным функционалом нашей платформы", - сказал Косинский. Он напомнил, что приложение доступно в официальном магазине RuStore, а за последние 2,5 года количество установок приложений превысило 74 миллиона. В августе 2024 года мобильное приложение Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации AppStore с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения.

