https://1prime.ru/20250819/prilozhenie-860900444.html
Приложение Rutube вновь доступно для скачивания на Android
Приложение Rutube вновь доступно для скачивания на Android - 19.08.2025, ПРАЙМ
Приложение Rutube вновь доступно для скачивания на Android
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play: осенью прошлого года оно пропало из магазина приложений,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:05+0300
2025-08-19T10:05+0300
2025-08-19T10:05+0300
технологии
россия
сша
rutube
rustore
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_5c23e3345cfd1e94e110ca3f709efea6.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play: осенью прошлого года оно пропало из магазина приложений, сообщил журналистам заместитель гендиректора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен. "Наше мобильное приложение Rutube для владельцев Android-смартфонов снова доступно для скачивания в Google Play, это версия приложения с полным функционалом нашей платформы", - сказал Косинский. Он напомнил, что приложение доступно в официальном магазине RuStore, а за последние 2,5 года количество установок приложений превысило 74 миллиона. В августе 2024 года мобильное приложение Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации AppStore с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения.
https://1prime.ru/20250816/moshenniki-860805340.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044800_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_891d5f5ca67aa5889841e38212a06efa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, rutube, rustore, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, США, RuTube, RuStore, Роскомнадзор
Приложение Rutube вновь доступно для скачивания на Android
Мобильное приложение Rutube стало доступно для скачивания в Google Play
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно для скачивания в Google Play: осенью прошлого года оно пропало из магазина приложений, сообщил журналистам заместитель гендиректора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
При этом в октябре компания сообщала, что приложение стало доступно в Google Play только для пользователей США. Тогда в компании пошутили, что Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен.
"Наше мобильное приложение Rutube для владельцев Android-смартфонов снова доступно для скачивания в Google Play, это версия приложения с полным функционалом нашей платформы", - сказал Косинский.
Он напомнил, что приложение доступно в официальном магазине RuStore, а за последние 2,5 года количество установок приложений превысило 74 миллиона.
В августе 2024 года мобильное приложение Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации AppStore с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения.
МВД рассказало о мошенничестве с фейковыми скриншотами из приложения банка