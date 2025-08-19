https://1prime.ru/20250819/prodazhi-860892702.html

Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России

Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Онлайн-продажи молочной продукции в России в ближайшие годы будут расти более чем на 30% ежегодно, а в оптимистичном сценарии - еще быстрее, такой прогноз озвучил РИА Новости генеральный директор Health & Nutrition (H&N, бывший "Данон Россия") Якуб Закриев. Он напомнил, что, по данным исследования, опубликованного NielsenIQ, в первом полугодии 2025 года онлайн-продажи молочной категории в РФ выросли на 47,8%, что значительно выше среднерыночной динамики электронной торговли в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG). "На фоне устойчивого роста ожидаем, что в ближайшие годы продажи в интернете будут расти как минимум на треть ежегодно, а в оптимистичном сценарии – еще выше", - сказал Закриев. По его словам, драйверами роста сегмента e-commerce для молочной отрасли являются высокая частота покупок, развитие подписочных сервисов и регулярных доставок, расширение сети дарксторов с холодильными камерами. Существенный вклад вносят и промокампании в цифровых каналах, стимулирующие повторные заказы и увеличивающие лояльность покупателей, считает он. "Отдельным фактором ускоренного роста онлайн-продаж традиционно является активное вовлечение молодых семей, которые уже давно привыкли заказывать детское питание и молочные продукты через интернет, что поддерживает рост всей категории", - заметил собеседник агентства. "Онлайн останется важным драйвером спроса на молочную продукцию. Будет расти доля регулярных покупок, укрепятся позиции основных товаров – молока, йогуртов, творога и продукции на растительной основе, а частота повторных заказов продолжит увеличиваться", – заключил генеральный директор H&N.

