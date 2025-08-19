Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/prodazhi-860892702.html
Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России
Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России - 19.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России
Онлайн-продажи молочной продукции в России в ближайшие годы будут расти более чем на 30% ежегодно, а в оптимистичном сценарии - еще быстрее, такой прогноз... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:08+0300
2025-08-19T08:08+0300
экономика
бизнес
россия
h&n
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860892550_40:0:3231:1795_1920x0_80_0_0_1a1912d9f6ee00a4399b955b92d6b307.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Онлайн-продажи молочной продукции в России в ближайшие годы будут расти более чем на 30% ежегодно, а в оптимистичном сценарии - еще быстрее, такой прогноз озвучил РИА Новости генеральный директор Health &amp; Nutrition (H&amp;N, бывший "Данон Россия") Якуб Закриев. Он напомнил, что, по данным исследования, опубликованного NielsenIQ, в первом полугодии 2025 года онлайн-продажи молочной категории в РФ выросли на 47,8%, что значительно выше среднерыночной динамики электронной торговли в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG). "На фоне устойчивого роста ожидаем, что в ближайшие годы продажи в интернете будут расти как минимум на треть ежегодно, а в оптимистичном сценарии – еще выше", - сказал Закриев. По его словам, драйверами роста сегмента e-commerce для молочной отрасли являются высокая частота покупок, развитие подписочных сервисов и регулярных доставок, расширение сети дарксторов с холодильными камерами. Существенный вклад вносят и промокампании в цифровых каналах, стимулирующие повторные заказы и увеличивающие лояльность покупателей, считает он. "Отдельным фактором ускоренного роста онлайн-продаж традиционно является активное вовлечение молодых семей, которые уже давно привыкли заказывать детское питание и молочные продукты через интернет, что поддерживает рост всей категории", - заметил собеседник агентства. "Онлайн останется важным драйвером спроса на молочную продукцию. Будет расти доля регулярных покупок, укрепятся позиции основных товаров – молока, йогуртов, творога и продукции на растительной основе, а частота повторных заказов продолжит увеличиваться", – заключил генеральный директор H&amp;N.
https://1prime.ru/20250815/minselkhoz-860753292.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860892550_439:0:2832:1795_1920x0_80_0_0_6463f0c23bd276f7ddbec20336bf4913.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, h&n
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, H&N
08:08 19.08.2025
 
Эксперт рассказал о росте онлайн-продаж молочной продукции в России

H&N: онлайн-продажи молочной продукции в РФ будут расти минимум на треть в год

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроизводство молочных продуктов
Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Онлайн-продажи молочной продукции в России в ближайшие годы будут расти более чем на 30% ежегодно, а в оптимистичном сценарии - еще быстрее, такой прогноз озвучил РИА Новости генеральный директор Health & Nutrition (H&N, бывший "Данон Россия") Якуб Закриев.
Он напомнил, что, по данным исследования, опубликованного NielsenIQ, в первом полугодии 2025 года онлайн-продажи молочной категории в РФ выросли на 47,8%, что значительно выше среднерыночной динамики электронной торговли в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG).
"На фоне устойчивого роста ожидаем, что в ближайшие годы продажи в интернете будут расти как минимум на треть ежегодно, а в оптимистичном сценарии – еще выше", - сказал Закриев.
По его словам, драйверами роста сегмента e-commerce для молочной отрасли являются высокая частота покупок, развитие подписочных сервисов и регулярных доставок, расширение сети дарксторов с холодильными камерами.
Существенный вклад вносят и промокампании в цифровых каналах, стимулирующие повторные заказы и увеличивающие лояльность покупателей, считает он.
"Отдельным фактором ускоренного роста онлайн-продаж традиционно является активное вовлечение молодых семей, которые уже давно привыкли заказывать детское питание и молочные продукты через интернет, что поддерживает рост всей категории", - заметил собеседник агентства.
"Онлайн останется важным драйвером спроса на молочную продукцию. Будет расти доля регулярных покупок, укрепятся позиции основных товаров – молока, йогуртов, творога и продукции на растительной основе, а частота повторных заказов продолжит увеличиваться", – заключил генеральный директор H&N.
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Россия нарастила экспорт молочной продукции с начала года
15 августа, 11:06
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯH&N
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала