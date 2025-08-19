https://1prime.ru/20250819/produkty-860893224.html

Эксперты выяснили, как эмоции влияют на поведенческие привычки россиян

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 70% потребителей выбирают безлактозные продукты не из-за непереносимости — а ради вкуса, лёгкости и пользы. Безлактозные сыры становятся всё более популярными в повседневном рационе россиян, выяснили эксперты Unagrande Company и Tiburon Research.Почему россияне выбирают безлактозную продукциюЕщё недавно казалось очевидным: безлактозные продукты — это выбор по необходимости. Но свежее исследование* опровергло этот стереотип. Оказывается, 74% покупателей выбирают их вовсе не из-за медицинских показаний.За таким выбором стоят вполне понятные и близкие каждому мотивы. Одни (38%) любят открывать для себя новые продукты и с интересом следят за ассортиментом в магазинах. Для других (34%) ключевым остаётся вкус. А третьи (27%) воспринимают безлактозные продукты как шаг к более здоровому образу жизни.И самое неожиданное: лишь каждый четвёртый из этих покупателей действительно сталкивается с симптомами непереносимости лактозы, и только 7% когда-либо подтверждали этот диагноз у врача. Всё остальное — про интерес, привычки и стремление к комфорту.Безлактозные продукты — это, в первую очередь, забота о себе: более 90% покупателей берут их для личного потребления. Для них важно сохранить в рационе вкус любимых напитков, блюд и десертов, но при этом чувствовать лёгкость после еды без лишнего дискомфорта.Забота о близких тоже играет немалую роль. Чаще всего покупают функциональные продукты для супругов (56%), детей (48%) и пожилых родителей (47%) — для тех, о ком особенно хочется позаботиться.Есть ещё одна любопытная деталь: внимание к упаковке. Почти половина покупателей, в первую очередь, смотрит на срок годности (47%), более трети внимательно изучают состав (36%), а ещё 36% ищут на этикетке маркировку "без лактозы".Основная часть покупок в категории совершается в супермаркетах и гипермаркетах. Однако для молодежи из крупных городов (25–34 лет) все большую роль приобретают сервисы доставки, особенно если они не хотят тратить время на поиски безлактозной продукции на полках.Сыр без ограничений:усиление категории безлактозных сыровНа фоне растущего интереса к разнообразию безлактозной продукции особенно выделяются сыры — все больше россиян включают их в повседневный рацион: от сырных тарелок и домашней выпечки до привычных вечерних перекусов и блюд для всей семьи. Исследование показало, что безлактозные сыры уже входят в ТОП-3 самых покупаемых продуктов этой категории — из выбирают 25% покупателей. По популярности они уже обогнали мороженое (17%) и сливочное масло (15%). Лидерами же являются молоко (67%) и кисломолочная продукция (49%).На сегодняшний день в супермаркетах и онлайн-ритейле представлен большой ассортимент безлактозных свежих сыров, таких как моцарелла, кремчиз, маскарпоне. Вкус этих сыров практически не отличается от привычных сыров с лактозой, поэтому такие продукты можно смело использовать в любимых блюдах. Неудивительно, что 75% респондентов готовы покупать такие безлактозные сыры, если они будут доступны в магазинах у дома. Россияне, кто их уже попробовал, выделяют высокое качество (22%), вкус (19%), чистый состав (13%) и приемлемую цену (13%)."Исследование показало: интерес к безлактозным сырам стабильно растёт, а потенциал сегмента остаётся высоким. Такие сыры сохраняют ценные молочные белки и кальций, но при этом легче усваиваются. Это полезное решение не только для людей с непереносимостью лактозы, но и для всех, кто заботится о здоровье пищеварения. Эти продукты становятся частью сбалансированного питания, а протеиновая моцарелла без лактозы — отличный выбор как для спорта, так и для повседневного рациона", — Оксана Фролова, директор по маркетингу Unagrande Company.

