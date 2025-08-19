https://1prime.ru/20250819/prodvizhenie-860919014.html
"Многочисленные прорывы": эксперт назвал причину паники в Киеве и ЕС
"Многочисленные прорывы": эксперт назвал причину паники в Киеве и ЕС - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Многочисленные прорывы": эксперт назвал причину паники в Киеве и ЕС
Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:00+0300
2025-08-19T15:00+0300
2025-08-19T15:00+0300
политика
общество
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. "ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер. Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии. "Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства. Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860778182.html
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_550b9f95edcc093535c45fd8ba4e4134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, всу
Политика, Общество , Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ
"Многочисленные прорывы": эксперт назвал причину паники в Киеве и ЕС
Эксперт Нимеллер: Украина и ЕС в панике из-за продвижения российских войск
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня.
"ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер.
Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии.
"Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства.
Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров