Депутаты предложили снижать плату за ЖКУ при просрочках в выполнении работ - 19.08.2025, ПРАЙМ
Депутаты предложили снижать плату за ЖКУ при просрочках в выполнении работ
2025-08-19T18:23+0300
недвижимость
россия
минцифры
новые люди
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзулину с предложением ввести правило, согласно которому плата за содержание жилого помещения снижается на 1% за каждый день просрочки по зафиксированной в ГИС ЖКХ заявке, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить правило, согласно которому за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в ГИС ЖКХ, плата за содержание жилого помещения снижается на 1%", - сказано в документе. Отмечается, что для получения перерасчета платы за содержание жилья необходимо пройти сложную процедуру, из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчета для одного жильца большинство просто не пользуются этим правом, в результате управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности за срыв сроков выполнения заявок. "В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ", - уточняется в документе. Подчеркивается, что такой подход создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний, защитит права десятков миллионов потребителей, сделав механизм перерасчета автоматическим, и позволит гражданам получать компенсации без прохождения долгих бюрократических процедур. "Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, оценить целесообразность введения такого автоматического механизма. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в нормативные акты совместно с Минцифры России в части её технической реализации на базе ГИС ЖКХ", - говорится в документе.
недвижимость, россия, минцифры, новые люди
Недвижимость, РОССИЯ, Минцифры, Новые люди
18:23 19.08.2025
 
Депутаты предложили снижать плату за ЖКУ при просрочках в выполнении работ

В Госдуме предложили снижать плату за содержание жилья при просрочках по работам

© РИА Новости . Нина Зотина
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минстроя Иреку Файзулину с предложением ввести правило, согласно которому плата за содержание жилого помещения снижается на 1% за каждый день просрочки по зафиксированной в ГИС ЖКХ заявке, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить правило, согласно которому за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в ГИС ЖКХ, плата за содержание жилого помещения снижается на 1%", - сказано в документе.
Отмечается, что для получения перерасчета платы за содержание жилья необходимо пройти сложную процедуру, из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчета для одного жильца большинство просто не пользуются этим правом, в результате управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности за срыв сроков выполнения заявок.
"В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ", - уточняется в документе.
Подчеркивается, что такой подход создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний, защитит права десятков миллионов потребителей, сделав механизм перерасчета автоматическим, и позволит гражданам получать компенсации без прохождения долгих бюрократических процедур.
"Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, оценить целесообразность введения такого автоматического механизма. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в нормативные акты совместно с Минцифры России в части её технической реализации на базе ГИС ЖКХ", - говорится в документе.
