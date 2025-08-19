Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просвещение" выплатит до 500 тысяч рублей за информацию о контрафакте - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Просвещение" выплатит до 500 тысяч рублей за информацию о контрафакте
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Просвещение" выплатит до 500 тысяч рублей за информацию о контрафакте, выпущенном под брендом группы компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. В преддверии нового учебного года активизировались пираты, осуществляющие подпольное производство контрафактных учебников и учебных пособий для начальной и средней школы. "Группа компаний "Просвещение" готова выплатить денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактной учебной продукции, выпущенной под нашими выходными данными. Вознаграждение составит до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что найденная информация должна послужить основанием для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав или незаконное использование средств индивидуализации товаров. Обращаться по известным случаям производителей контрафакта можно на почту contrafact@prosv.ru. "Просвещение" гарантирует конфиденциальность данных", - заключили в издательстве.
10:00 19.08.2025
 
"Просвещение" выплатит до 500 тысяч рублей за информацию о контрафакте

"Просвещение" будет платить за данные о контрафакте, выпущенном под их брендом

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Просвещение" выплатит до 500 тысяч рублей за информацию о контрафакте, выпущенном под брендом группы компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
В преддверии нового учебного года активизировались пираты, осуществляющие подпольное производство контрафактных учебников и учебных пособий для начальной и средней школы.
"Группа компаний "Просвещение" готова выплатить денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактной учебной продукции, выпущенной под нашими выходными данными. Вознаграждение составит до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что найденная информация должна послужить основанием для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав или незаконное использование средств индивидуализации товаров.
Обращаться по известным случаям производителей контрафакта можно на почту contrafact@prosv.ru. "Просвещение" гарантирует конфиденциальность данных", - заключили в издательстве.
