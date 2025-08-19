https://1prime.ru/20250819/putin-860888502.html

Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским

Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским - 19.08.2025, ПРАЙМ

Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T02:49+0300

2025-08-19T02:49+0300

2025-08-19T02:49+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

вашингтон

рф

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860888502.jpg?1755560991

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. "Путин сообщил Трампу, с которым он встречался в пятницу на Аляске, о своей готовности встретиться с Зеленским во время телефонного разговора в перерыве между переговорами Белого дома в Вашингтоне с европейскими лидерами", - говорится в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

сша

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, вашингтон, рф, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, фсб