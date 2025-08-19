https://1prime.ru/20250819/putin-860905673.html

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей - 19.08.2025, ПРАЙМ

Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T11:41+0300

2025-08-19T11:41+0300

2025-08-19T11:41+0300

экономика

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83748/42/837484222_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e6f76159dbcca66d29b4385230c3cb7a.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России". "Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании. Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.

https://1prime.ru/20250819/indeksatsiya-860903404.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин