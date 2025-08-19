Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/putin-860905673.html
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей - 19.08.2025, ПРАЙМ
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:41+0300
2025-08-19T11:41+0300
экономика
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/42/837484222_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e6f76159dbcca66d29b4385230c3cb7a.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России". "Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании. Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.
https://1prime.ru/20250819/indeksatsiya-860903404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/42/837484222_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a0821ec90680bdbf80d517285837200a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
11:41 19.08.2025
 
Путин призвал обеспечить достойный уровень оплаты труда преподавателей

Путин призвал обеспечить в регионах достойный уровень оплаты труда учителей

© РИА Новости . Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского педагогического съезда заявил о необходимости обеспечить в регионах сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что для обсуждения приоритетных задач в сфере образования форум собрал на своей площадке преподавателей, учёных, наставников и представителей различных организаций со всей страны. Он подчеркнул, что такой авторитетный состав участников полностью соответствует цели встречи, "ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России".
"Важно, что отечественная педагогика всегда, во все времена отличалась многогранным, разносторонним подходом, поэтому в наших совместных планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и уже современной российской школы. Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы – от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И, конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - говорится в послании.
Путин выразил надежду, что в ходе дискуссий и круглых столов участники форума смогут обменяться идеями и наработками и вместе им удастся выстроить передовую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого человека, на решение ключевых задач развития страны.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В России отдельным категориям бюджетников повысят зарплаты
10:55
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала