Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с Трампом

2025-08-19T16:17+0300

политика

россия

общество

саудовская аравия

сша

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, проинформировал его о результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

саудовская аравия

сша

россия, общество , саудовская аравия, сша, владимир путин, дональд трамп