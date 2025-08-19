Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с Трампом
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, проинформировал его о результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с Трампом

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, проинформировал его о результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого проинформировал об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала