https://1prime.ru/20250819/reyting-860892309.html
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США - 19.08.2025, ПРАЙМ
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:07+0300
2025-08-19T08:07+0300
2025-08-19T08:49+0300
экономика
финансы
сша
s&p
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+"."S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - говорится в сообщении.Агентство ожидает значительные доходы от импортных пошлин США на фоне повышения их уровня, что в целом может позволить компенсировать возможные более слабые бюджетные показатели страны.Долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны подкреплены богатой, диверсифицированной и устойчивой экономикой с ВВП на душу населения, который может превысить 89 тысяч долларов в 2025 году, отмечается в релизе.S&P Global прогнозирует замедление среднегодового роста реального ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,7% и 1,6% соответственно, в том числе за счет сокращения рабочей силы на фоне снижения иммиграции.
https://1prime.ru/20250819/indeks-860891976.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, s&p
Экономика, Финансы, США, S&P
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+".
"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - говорится в сообщении.
Агентство ожидает значительные доходы от импортных пошлин США на фоне повышения их уровня, что в целом может позволить компенсировать возможные более слабые бюджетные показатели страны.
Долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны подкреплены богатой, диверсифицированной и устойчивой экономикой с ВВП на душу населения, который может превысить 89 тысяч долларов в 2025 году, отмечается в релизе.
S&P Global прогнозирует замедление среднегодового роста реального ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,7% и 1,6% соответственно, в том числе за счет сокращения рабочей силы на фоне снижения иммиграции.
Индекс кофе с бутербродом впервые за лето снизился на 2,1 пункта