S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США - 19.08.2025
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США
финансы, сша, s&p
Экономика, Финансы, США, S&P
08:07 19.08.2025 (обновлено: 08:49 19.08.2025)
 
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+"

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+".
"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - говорится в сообщении.
Агентство ожидает значительные доходы от импортных пошлин США на фоне повышения их уровня, что в целом может позволить компенсировать возможные более слабые бюджетные показатели страны.
Долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны подкреплены богатой, диверсифицированной и устойчивой экономикой с ВВП на душу населения, который может превысить 89 тысяч долларов в 2025 году, отмечается в релизе.
S&P Global прогнозирует замедление среднегодового роста реального ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,7% и 1,6% соответственно, в том числе за счет сокращения рабочей силы на фоне снижения иммиграции.
Потребительская корзина - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Индекс кофе с бутербродом впервые за лето снизился на 2,1 пункта
08:05
 
ЭкономикаФинансыСШАS&P
 
 
