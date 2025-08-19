https://1prime.ru/20250819/reyting-860892309.html

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+"."S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - говорится в сообщении.Агентство ожидает значительные доходы от импортных пошлин США на фоне повышения их уровня, что в целом может позволить компенсировать возможные более слабые бюджетные показатели страны.Долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны подкреплены богатой, диверсифицированной и устойчивой экономикой с ВВП на душу населения, который может превысить 89 тысяч долларов в 2025 году, отмечается в релизе.S&P Global прогнозирует замедление среднегодового роста реального ВВП США в 2025 и 2026 годах до 1,7% и 1,6% соответственно, в том числе за счет сокращения рабочей силы на фоне снижения иммиграции.

