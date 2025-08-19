АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Абрау-Дюрсо" на уровне "А+(RU)"

https://1prime.ru/20250819/reyting-860929972.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Абрау-Дюрсо" на уровне "А+(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Абрау-Дюрсо" на уровне A+(RU), прогноз "стабильный"... Кредитный рейтинг ПАО "Абрау-Дюрсо" ... отражает сильную рыночную позицию компании, которая является лидером на российском рынке игристых вин, сильную оценку ее операционного риск-профиля, очень высокую рентабельность, низкую долговую нагрузку и очень сильную ликвидность. Сдерживающими факторами для уровня рейтинга являются средние оценки обслуживания долга и денежного потока", - говорится в сообщении. Агентство отмечает повышение рентабельности "Абрау-Дюрсо", на которую позитивно повлиял рост ставки акциза на тихие и игристые вина с 1 мая 2024 года с предоставлением вычета для российских производителей. Так, рентабельность по FFO до процентов и налогов по итогам 2024 года составила 25% (20% годом ранее). Подчеркивается, что компания занимает первое место по производству игристых вин в России. Поддержку рыночной позиции компании также оказывает российское законодательство, направленное на развитие отечественного виноделия. "Абрау-Дюрсо" участвует в госпрограммах поддержки и развития АПК и виноделия, что позволяет ей частично компенсировать затраты на посадки молодого винограда и получать субсидируемые кредиты. Агентство положительно оценивает стратегию развития "Абрау-Дюрсо", принимая во внимание усиление вертикальной интеграции и расширение собственной продуктовой линейки. Агентство также отмечает, низкую долговую нагрузку и высокий уровень покрытия процентных платежей компании. Более того, "Абрау-Дюрсо" имеет комфортный график погашения долга. АКРА также положительно оценивает стратегию развития "Абрау-Дюрсо", принимая во внимание усиление вертикальной интеграции и расширение собственной продуктовой линейки. Кроме того, высоко оценивается управление рисками: компания страхует ключевые риски и обладает формализованными стандартами по разным типам рисков, финансовая прозрачность "Абрау-Дюрсо" тоже находится на высоком уровне. Агентство добавляет, что "стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", ведущая историю с 1870 года, выпускает игристые и тихие вина, а также сидр, крепкий алкоголь, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. ГК включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы - семья Титовых.

