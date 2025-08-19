https://1prime.ru/20250819/roskomnadzor-860889633.html

В Роскомнадзоре рассказали, как не попасться на уловку мошенников

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Если россиянам звонят мошенники, нужно прервать разговор, не следовать их инструкциям и не предоставлять личную информацию, чтобы не попасться на уловку аферистов, такими советами по безопасности поделились с РИА Новости в Роскомнадзоре. "Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию. В случае сомнений уточните информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198-65-01", - сообщили в ведомстве. Ведомство уже сообщало РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах. Позже в ведомстве заверили, что его сотрудники, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные. В свою очередь ранее Роскомнадзор сообщил агентству, что в России частично ограничиваются звонки в Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам и защиты граждан. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. При этом, министерство уточняло, что доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.

