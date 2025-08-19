https://1prime.ru/20250819/rospotrebnadzor-860888709.html

Роспотребнадзор рассказал о пользе яблок

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Регулярное употребление яблок может снизить риск развития сахарного диабета и способствует повышению уровня гемоглобина, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора на Яблочный Спас. "Яблоки обладают множеством полезных свойств. Они содержат полифенолы - вещества, которые помогают замедлить старение и поддержать здоровье клеток, что положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Кроме того, этот фрукт богат фруктозой, которая может стать отличной альтернативой сладостям", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что в яблоках содержатся витамины C и A, а также витамины группы B, которые необходимы для поддержания иммунной системы и общего здоровья. Также в этом фрукте есть клетчатка, она способствует нормализации пищеварения, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо того, в них содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений свободными радикалами. "Исследования показывают, что регулярное употребление яблок может снижать риск развития сахарного диабета. Кроме того, содержащееся в фруктах железо способствует повышению уровня гемоглобина, поэтому их рекомендуют при анемии и после кровопотерь", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать яблоки с гладкой, яркой и однородной кожурой, обращать внимание на цвет, он должен быть характерным для данного сорта. Эти фрукты должны быть плотными и тяжелыми для своего размера. В ведомстве рекомендовали избегать слишком маленьких или очень больших плодов. "У качественных яблок должен быть свежий, фруктовый аромат. Если плоды пахнут гнилью или химикатами, лучше не покупать их. Обратите внимание на кожуру. Если она скользкая и липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом (пищевой консервант). Удалить его водой невозможно. Поэтому лучше вымыть яблоки с мылом, при этом тщательно промыть его водой. Можно удалить с такого яблока кожуру", - пояснили в ведомстве. Там отметили, что яблоко при нажатии должно быть упругим и крепким, без внешних изъянов в виде коричневых пятен, точек, вмятин и морщин. Если на нем присутствуют эти недостатки, это может свидетельствовать о том, что плоды перезрели или хранились неправильно. "Покупайте яблоки в сезон. Это не только гарантирует их свежесть, но и снижает вероятность использования консервантов", - добавили в Роспотребнадзоре.

