Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250819/rosseti-860906932.html
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа - 19.08.2025, ПРАЙМ
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа
"Россети" построили переключательный пункт "Байкал" в рамках заключительного проекта электроснабжения БАМа, следует из сообщения компании. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:58+0300
2025-08-19T11:58+0300
энергетика
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россети
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Россети" построили переключательный пункт "Байкал" в рамках заключительного проекта электроснабжения БАМа, следует из сообщения компании. "В Хабаровском крае завершилось строительство переключательного пункта 220 кВ "Байкал", который станет ключевым "звеном" нового энерготранзита от Комсомольска-на-Амуре до портовой зоны Ванино. Работа проводится в рамках заключительного проекта ПАО "Россети" по электроснабжению второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог", - сказано в сообщении. "Благодаря созданию новой сетевой инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией 11 тяговых подстанций", - добавляется там. Переключательный пункт представляет собой открытое распределительное устройство 220 кВ площадью около 10 гектаров, что сопоставимо с 14 футбольными полями. Объект оснащен современным российским оборудованием, включая высоконадежные элегазовые выключатели, цифровые комплексы релейной защиты. Для управления технологическими процессами применяются автоматизированные системы, уточнили в компании. В 2023 году группа "Россети" завершила первый этап работ, в 2024 году – ввела шесть из семи ключевых объектов второго этапа. Постановка под напряжение заключительного объекта – нового транзита от Комсомольска-на-Амуре до Ванино – запланирована на 2026 год. В общей сложности по двум этапам "Россети" собираются ввести порядка 5 тысяч километров ЛЭП и 5 тысяч МВА мощности.
https://1prime.ru/20250114/rzhd-854177869.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россети
Энергетика, РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Хабаровский край, Россети
11:58 19.08.2025
 
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа

"Россети" построили ключевое звено нового энерготранзита финального участка БАМа

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Россети" построили переключательный пункт "Байкал" в рамках заключительного проекта электроснабжения БАМа, следует из сообщения компании.
"В Хабаровском крае завершилось строительство переключательного пункта 220 кВ "Байкал", который станет ключевым "звеном" нового энерготранзита от Комсомольска-на-Амуре до портовой зоны Ванино. Работа проводится в рамках заключительного проекта ПАО "Россети" по электроснабжению второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог", - сказано в сообщении.
"Благодаря созданию новой сетевой инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией 11 тяговых подстанций", - добавляется там.
Переключательный пункт представляет собой открытое распределительное устройство 220 кВ площадью около 10 гектаров, что сопоставимо с 14 футбольными полями. Объект оснащен современным российским оборудованием, включая высоконадежные элегазовые выключатели, цифровые комплексы релейной защиты. Для управления технологическими процессами применяются автоматизированные системы, уточнили в компании.
В 2023 году группа "Россети" завершила первый этап работ, в 2024 году – ввела шесть из семи ключевых объектов второго этапа. Постановка под напряжение заключительного объекта – нового транзита от Комсомольска-на-Амуре до Ванино – запланирована на 2026 год. В общей сложности по двум этапам "Россети" собираются ввести порядка 5 тысяч километров ЛЭП и 5 тысяч МВА мощности.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
РЖД расширили подходы к одной из крупных развязок БАМа
14 января, 10:41
 
ЭнергетикаРОССИЯКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕХабаровский крайРоссети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала