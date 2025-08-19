https://1prime.ru/20250819/rosseti-860906932.html
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа
энергетика
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россети
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Россети" построили переключательный пункт "Байкал" в рамках заключительного проекта электроснабжения БАМа, следует из сообщения компании. "В Хабаровском крае завершилось строительство переключательного пункта 220 кВ "Байкал", который станет ключевым "звеном" нового энерготранзита от Комсомольска-на-Амуре до портовой зоны Ванино. Работа проводится в рамках заключительного проекта ПАО "Россети" по электроснабжению второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог", - сказано в сообщении. "Благодаря созданию новой сетевой инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией 11 тяговых подстанций", - добавляется там. Переключательный пункт представляет собой открытое распределительное устройство 220 кВ площадью около 10 гектаров, что сопоставимо с 14 футбольными полями. Объект оснащен современным российским оборудованием, включая высоконадежные элегазовые выключатели, цифровые комплексы релейной защиты. Для управления технологическими процессами применяются автоматизированные системы, уточнили в компании. В 2023 году группа "Россети" завершила первый этап работ, в 2024 году – ввела шесть из семи ключевых объектов второго этапа. Постановка под напряжение заключительного объекта – нового транзита от Комсомольска-на-Амуре до Ванино – запланирована на 2026 год. В общей сложности по двум этапам "Россети" собираются ввести порядка 5 тысяч километров ЛЭП и 5 тысяч МВА мощности.
