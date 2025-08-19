Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250819/rossija-860887657.html
В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции
В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции - 19.08.2025, ПРАЙМ
В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции
Производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) в России локализовано лишь на 60-70%, рассказала РИА Новости руководитель московского филиала компании РКБ... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T01:31+0300
2025-08-19T01:31+0300
энергетика
россия
экономика
китай
белоруссия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860887657.jpg?1755556283
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) в России локализовано лишь на 60-70%, рассказала РИА Новости руководитель московского филиала компании РКБ (федеральный поставщик силовых кабелей и электрооборудования в РФ) Мария Гончарова. "Более 70% КПП изготавливается на территории России. Оставшаяся треть приходится на Китай и Беларусь... Компании удовлетворяют большую часть потребности российского рынка в специальной и высококлассной кабельной продукции. Но даже они способны обеспечить степень локализации базовых компонентов и материалов для этой продукции лишь в диапазоне 60-70%, что ставит отрасль в зависимость от внешних поставок", - заявила Гончарова. Основным внешним поставщиком для российской кабельной отрасли является Китай. Россия также экспортирует кабельную продукцию, после 2022 года структура экспорта изменилась: поставки в Казахстан, Белоруссию и Китай сократились, тогда как в Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Индию - увеличились. В 2024 году наблюдался значительный рост экспорта российской КПП в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает топ-менеджер РКБ. Она также рассказала, что в 2022 и 2023 годах кабельный сектор в России демонстрировал рост с увеличением производства и продаж на почти 9% ежегодно. Однако в 2024 году выпуск металлических кабелей сократился почти на 12%. "Основным внутренним потребителем кабельной продукции внутри страны остаются жилищное и инфраструктурное строительства, которые обеспечивают около 50% спроса", - пояснила Гончарова.
китай
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, белоруссия, рф
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, РФ
01:31 19.08.2025
 
В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции

РКБ: производство кабельно-проводниковой продукции в России локализовано лишь на 60-70%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) в России локализовано лишь на 60-70%, рассказала РИА Новости руководитель московского филиала компании РКБ (федеральный поставщик силовых кабелей и электрооборудования в РФ) Мария Гончарова.
"Более 70% КПП изготавливается на территории России. Оставшаяся треть приходится на Китай и Беларусь... Компании удовлетворяют большую часть потребности российского рынка в специальной и высококлассной кабельной продукции. Но даже они способны обеспечить степень локализации базовых компонентов и материалов для этой продукции лишь в диапазоне 60-70%, что ставит отрасль в зависимость от внешних поставок", - заявила Гончарова.
Основным внешним поставщиком для российской кабельной отрасли является Китай. Россия также экспортирует кабельную продукцию, после 2022 года структура экспорта изменилась: поставки в Казахстан, Белоруссию и Китай сократились, тогда как в Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Индию - увеличились. В 2024 году наблюдался значительный рост экспорта российской КПП в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает топ-менеджер РКБ.
Она также рассказала, что в 2022 и 2023 годах кабельный сектор в России демонстрировал рост с увеличением производства и продаж на почти 9% ежегодно. Однако в 2024 году выпуск металлических кабелей сократился почти на 12%. "Основным внутренним потребителем кабельной продукции внутри страны остаются жилищное и инфраструктурное строительства, которые обеспечивают около 50% спроса", - пояснила Гончарова.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКИТАЙБЕЛОРУССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала