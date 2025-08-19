В России локализовали производство кабельно-проводниковой продукции

https://1prime.ru/20250819/rossija-860887657.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) в России локализовано лишь на 60-70%, рассказала РИА Новости руководитель московского филиала компании РКБ (федеральный поставщик силовых кабелей и электрооборудования в РФ) Мария Гончарова. "Более 70% КПП изготавливается на территории России. Оставшаяся треть приходится на Китай и Беларусь... Компании удовлетворяют большую часть потребности российского рынка в специальной и высококлассной кабельной продукции. Но даже они способны обеспечить степень локализации базовых компонентов и материалов для этой продукции лишь в диапазоне 60-70%, что ставит отрасль в зависимость от внешних поставок", - заявила Гончарова. Основным внешним поставщиком для российской кабельной отрасли является Китай. Россия также экспортирует кабельную продукцию, после 2022 года структура экспорта изменилась: поставки в Казахстан, Белоруссию и Китай сократились, тогда как в Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Индию - увеличились. В 2024 году наблюдался значительный рост экспорта российской КПП в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает топ-менеджер РКБ. Она также рассказала, что в 2022 и 2023 годах кабельный сектор в России демонстрировал рост с увеличением производства и продаж на почти 9% ежегодно. Однако в 2024 году выпуск металлических кабелей сократился почти на 12%. "Основным внутренним потребителем кабельной продукции внутри страны остаются жилищное и инфраструктурное строительства, которые обеспечивают около 50% спроса", - пояснила Гончарова.

