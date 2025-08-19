https://1prime.ru/20250819/rossija-860888123.html

Россия продала ЕС рекордную сумму удобрений

экономика

россия

мировая экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

евростат

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия в июне этого года на фоне новой политики повышенных импортных тарифов США в отношении зарубежных стран, и в том числе ЕС, продала объединению удобрений на рекордную почти за три с половиной года сумму, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В начале лета Россия упрочила свой статус крупнейшего поставщика такой продукции: за месяц ее доля в импорте удобрений Евросоюзом выросла почти вдвое - до 47% с майских 24,5%. Этого удалось достичь благодаря наращиванию отгрузок в денежном выражении по сравнению с предшествовавшим месяцем в два с половиной раза - до 331,7 миллиона евро. И сопоставимый по величине показатель в прошлый раз был зафиксирован в январе 2022 года - 364,2 миллиона евро. Для сравнения, закупки удобрений Евросоюзом из США в июне составили всего 3,7 миллиона евро - за месяц показатель снизился почти вдвое. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп в конце июля достигли договорённостей, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Соглашение при этом не включает в себя отмену пошлин в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров.

сша

2025

Новости

россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, евростат