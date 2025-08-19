Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8% - 19.08.2025
Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%
Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8% - 19.08.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2025 года составили 546 тысяч штук, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2025 года составили 546 тысяч штук, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 21,4% больше, чем в июне текущего года, сообщило аналитического агентство "Автостат". "В июле 2025 года жители РФ приобрели 567,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее (в июне - 467,4 тысячи штук), и на 3,8% превышает результат июля прошлого года (546,2 тысячи штук)", - сообщило агентство. Лидером продаж среди марок традиционно стала Lada (139,2 тысячи авто), второе место так же, как и в июне, у японской Toyota (58,4 тысячи штук). Следом идут корейские Kia и Hyundai (33,1 и 31,7 тысячи проданных автомобилей соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan с показателем в 25 тысяч проданных машин. Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в июне стал седан Lada 2107 (продано 13,1 тысячи штук). Далее с почти одинаковыми результатами следуют Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тысяч авто). Четвертую строчку рейтинга сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,2 тысячи проданных экземпляров). Также в пятерку лидеров вторичного рынка вошел Ford Focus (9,9 тысячи штук).
07:15 19.08.2025
 
Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%

"Автостат": продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2025 года составили 546 тысяч штук, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 21,4% больше, чем в июне текущего года, сообщило аналитического агентство "Автостат".
"В июле 2025 года жители РФ приобрели 567,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее (в июне - 467,4 тысячи штук), и на 3,8% превышает результат июля прошлого года (546,2 тысячи штук)", - сообщило агентство.
Лидером продаж среди марок традиционно стала Lada (139,2 тысячи авто), второе место так же, как и в июне, у японской Toyota (58,4 тысячи штук). Следом идут корейские Kia и Hyundai (33,1 и 31,7 тысячи проданных автомобилей соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan с показателем в 25 тысяч проданных машин.
Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в июне стал седан Lada 2107 (продано 13,1 тысячи штук). Далее с почти одинаковыми результатами следуют Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тысяч авто). Четвертую строчку рейтинга сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,2 тысячи проданных экземпляров). Также в пятерку лидеров вторичного рынка вошел Ford Focus (9,9 тысячи штук).
 
