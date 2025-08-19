https://1prime.ru/20250819/rossija-860891391.html

Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%

Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8% - 19.08.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей с пробегом в России в июле выросли на 3,8%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2025 года составили 546 тысяч штук, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T07:15+0300

2025-08-19T07:15+0300

2025-08-19T07:15+0300

бизнес

россия

рф

toyota

kia

hyundai

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860891391.jpg?1755576936

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле 2025 года составили 546 тысяч штук, что на 3,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года и на 21,4% больше, чем в июне текущего года, сообщило аналитического агентство "Автостат". "В июле 2025 года жители РФ приобрели 567,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее (в июне - 467,4 тысячи штук), и на 3,8% превышает результат июля прошлого года (546,2 тысячи штук)", - сообщило агентство. Лидером продаж среди марок традиционно стала Lada (139,2 тысячи авто), второе место так же, как и в июне, у японской Toyota (58,4 тысячи штук). Следом идут корейские Kia и Hyundai (33,1 и 31,7 тысячи проданных автомобилей соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan с показателем в 25 тысяч проданных машин. Самой популярной моделью среди подержанных легковушек в июне стал седан Lada 2107 (продано 13,1 тысячи штук). Далее с почти одинаковыми результатами следуют Hyundai Solaris и Kia Rio (по 11 тысяч авто). Четвертую строчку рейтинга сохранил хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,2 тысячи проданных экземпляров). Также в пятерку лидеров вторичного рынка вошел Ford Focus (9,9 тысячи штук).

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus