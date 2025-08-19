https://1prime.ru/20250819/rossija-860891870.html
Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией
Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией
19.08.2025 Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
ДЖАКАРТА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса - университетов, преподавателей и студентов", - отметил дипломат в беседе с агентством.
Посол добавил, что Москва видит большой потенциал в передаче индонезийским студента широкого российского опыта в инженерных, технических и естественно-научных специальностях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
