https://1prime.ru/20250819/rossija-860891870.html

Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией

Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией - 19.08.2025, ПРАЙМ

Россия лидирует в образовательном сотрудничестве с Индонезией

Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T07:52+0300

2025-08-19T07:52+0300

2025-08-19T07:52+0300

россия

экономика

технологии

индонезия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860891870.jpg?1755579122

ДЖАКАРТА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса - университетов, преподавателей и студентов", - отметил дипломат в беседе с агентством. Посол добавил, что Москва видит большой потенциал в передаче индонезийским студента широкого российского опыта в инженерных, технических и естественно-научных специальностях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

индонезия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, индонезия, москва